中国需求降温 大型跨国车企匆忙应对

路透纽约8月28日 - 中国对豪华车的需求以往只升不降，而如今随着中国股市大跌以及人民币贬值，中国的豪华车需求未来恐持续下滑，因此国际汽车厂家正匆忙寻找新的销售市场。

德国汽车制造商正在评估需要将多少辆汽车发往中国或美国，而美国经销商则称他们预计需要增加奔驰、奥迪和宝马运动型车(SUV)的进货用于销售。分析师称，如果中国需求低迷的时间更长，那么车企可能会将该国生产的汽车更多地用于出口，否则就得准备承受减产所带来的短期成本。

多数跨国汽车厂商都将大量生产业务放在中国，并且希望保持这些业务的运营。业内高管称，长期来看中国依然是个增长的市场，即便其经济增速放缓。

为了弥补总体销售增速急剧减缓的影响，在中国开展业务的汽车厂商纷纷开展SUV促销，因SUV的单车利润通常更高。

“在小型低价位SUV领域，上半年真正的赢家是中资汽车生产商。我们需要理解并适应这一点，”PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的执行长Linda Jackson称。

股市暴跌和人民币贬值之前，中国和美国市场的运动型车(运动休旅车，SUV)需求均很强劲，并使中美两国经销商为争夺戴姆勒(DAIGn.DE)的梅赛德斯-奔驰品牌、宝马汽车(BMWG.DE)以及福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)(VOWG_p.DE)的奥迪品牌展开拉锯战。而中国需求减弱，应该意味着将有更多德国品牌SUV运往美国。

“美国的竞争压力有所加剧，”宝马的财务长Friedrich Eichiner本月稍早表示。“鉴于美元走强，很多制造商把汽车从中国或其他新兴市场配置给美国市场。”

宝马汽车全球销售与营销主管Ian Robertson周三接受采访时对路透表示，今年的剩余时间内，宝马料将在中国和美国市场卖出更多改款X3紧凑型SUV，斯帕坦堡的工厂在增产。Robertson说，宝马在中国的销量仍在增长，但增长率只有2%，是今年稍早预估增长率的一半左右。

戴姆勒在周五发布的公告中称“因市场波动而进行的重新配置，在一定程度来说是一种正常程序，”并称公司“将密切关注中国车市与股市的变化，从而在必要时做出快速反应。”

汽车业顾问公司IHS Automotive的亚太区总经理James Chao表示，汽车需求长期放缓或将导致更多厂商从中国出口汽车。通用汽车(General Motors)(GM.N)考虑从中国出口别克汽车。而其他中国制造企业，如钢铁厂商，已经开始趁人民币贬值之机加大出口。

瑞银分析师Philippe Houchois在上周的报告中指出，宝马汽车的中国合资伙伴华晨中国汽车控股有限公司在最近的一份文件中表示，目前正在评估汽车出口。(完)

(编译 孙国玉/王颖；审校 徐文焰/张涛)

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