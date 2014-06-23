中国消费者买车记：从全款到贷款

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/香港6月23日（记者 Samuel Shen/Umesh Desai） - 在中国，拥有一辆车一直是奢侈和成功的标志，约85%的中国人仍用现金买车。

但像米小姐（Grace Mi）这样的二三十岁年轻人却转为贷款买车，这引起了全球汽车厂商的注意。随着中国汽车市场竞争越发激烈，这些厂商寻求增加营收，努力保持利润率。

这些年轻人愿意贷款买大件商品，比如汽车，这种贷款行为在15年前都很少听说，很多汽车厂商因此扩张了在华汽车金融部门。

随着越来越多的汽车厂商降价吸引消费者，汽车厂商们寻求其他途径弥补利润率下滑，比如鼓励更多人贷款买车。其他重要的营收渠道包括维修、车辆租赁和零配件销售等。

米小姐现年27岁，在北京从事会计工作，她看上了15万元左右的日产轩逸，却无法支付全款。她攒够了首付款，贷款买到了这辆车。

“我的父母都退休了，我没有拿他们一分钱，”米小姐说道，并表示她的生活和工作都越发需要一辆车。“如果不用贷款，可能需要再等几年才能买车。”

米小姐买车的月供为2,500元，是她月薪的四分之一。尽管比例不小，她说负担并不重。

“任何单位都需要会计，所以我不担心失业。 我不认为我会成为车奴。”

德勤2012年的报告指出，美国和其他发达国家约70%的汽车买家使用贷款；全球汽车厂商试图抓住中国汽车贷款上升机会的原因是汽车贷款的利润非常丰厚。

福特汽车 的金融部门去年贡献了公司整体利润的近四分之一，通用汽车12%的利润来自金融部门。

“中国汽车市场仍主要以现金购买为主，但开始向贷款买车转变，”福特中国负责人罗礼祥（John Lawler）在接受路透采访时说道。“贷款买车的主要是年轻人。”

6月初，中国央行降低了汽车金融企业的存款准备金率，令该行业得到提振。

全球汽车厂商通过销售资产支持证券(ABS)产品为其汽车金融部门的扩张筹集资金，以加强在中国的运营。

今年迄今为止，福特、宝马 、大众 、日产 和丰田 的金融部门都发行了8亿元左右的ABS。

中国汽车工业协会预计，到2025年，汽车金融行业规模将增长超过一倍至5,250亿元。

上汽通用汽车金融有限责任公司在发给路透的邮件中称，汽车金融将是促进在华销售的必要部分。

银行家和分析师们指出，中国汽车贷款发生违约的几率有限，因为中国汽车贷款20%的首付比例比较高。与美国等国家相比，中国消费者的储蓄率也更高。

“这被视为未来的收入来源，而非违约和损失的来源，”美银美林亚洲工业投资银行联席负责人Patrick Steinemann表示。

通用汽车中国区负责人钱惠康（Matt Tsien）称，汽车金融在中国是稳定的业务。

“中国汽车金融市场的一大特点是违约率往往很低，这对汽车金融业务很好。因此风险很低。人们往往会偿还贷款，”他在底特律接受路透采访时表示。

不过，汽车金融如此迅速扩张也确实存在风险，尤其是在外界目前日益担心中国的企业债和政府债之际，而且还要考虑到中国消费者的信用历史还比较短。

丰田一名高管透露，大约一年前在中国南方发现与虚假身份证有关的欺诈事件，其他地方随后也出现了类似事件。（完）