王传福：今年将成为中国新能源汽车行业和比亚迪的拐点年

路透上海2月19日 -上海证券报周三报导援引中国比亚迪汽车(1211.HK)(002594.SZ)董事长王传福称，2014年将成为中国新能源汽车行业和比亚迪的拐点年。比亚迪近期计划将公司新推出的双模混合动力汽车“秦”引入上海市场，并有望将“秦”的销售热潮在全国引爆，同时带动全国新能源汽车的发展。

“‘秦’现在供不应求，今年会热卖。”王传福透露，今年3月，比亚迪“秦”将顺利进入上海市场，当地消费者购买“秦”共计可获得当地和国家6.5万元补贴，同时可免费获得上海车牌。

去年12月，比亚迪双模混合动力“秦”正式发布，其百公里加速仅5.9秒、百公里最低油耗1.6L等指标震撼新能源市场。目前旗舰型“秦”售价定为20.98万元人民币，目前在深圳市场，扣除补贴费用后，其最低费用为11.98万元。而上海免费获车牌更为诱人，上海2月私车牌照拍卖的最低成交价格已达7.32万元。

“一旦‘秦’在上海市场热卖，将引爆全国其他市场。”王传福判定，当“秦”的月销量能够达到1万辆的时候，新能源汽车市场就真正起来了，“这个过程说快也快。”

在王传福看来，未来公交一定会走纯电动车战略，而私家车方面则会以双模、插电式为主，纯电动为辅，双模混合动力车是当前私家车最佳选择，它动力强、性能优，最重要的是有市场需求。

回顾2013年的比亚迪，王传福如此概括：传统车保持与行业同步、公交车已做好布局、出租车有很大进展、太阳能业务亏损收窄、IT代工业务表现平稳；展望2014，比亚迪传统车将保持稳定增长，公交将迎来较大进展，出租车处稳步发展阶段，主要看机会，新能源车是工作重点，也将爆发，太阳能业务将有很好表现，IT代工产业市场不断增长。

王传福还认为，在政策、能源安全、环保三方合力下，今年新能源汽车及比亚迪将迎来拐点。在政策面上，今年是新能源相关政策的密集出台年，包括近日第二批新能源汽车试点城市推广名单的公布、3月底前全国将陆续出台的各地新能源补贴政策细则等，另外，今年也正值国家“大气污染防治行动计划”的关键年。

而对于美国特斯拉(Tesla Motors)(TSLA.O)“中国战略”的正式启幕，王传福认为，特斯拉简单说只是富人的玩具，只适合小众人群，而比亚迪则定位不一样，更加大众化。

特斯拉汽车今年将首次进入中国市场，最早3月开始交货。公司中国区副总裁吴碧瑄稍早透露，今年将在中国10-12个城市开设店铺，预计中国市场将贡献今年公司全部销售增量目标的30-35%。

2008年比亚迪以“电动车”概念吸引“股神”巴菲特旗下公司入股。目前比亚迪已推出纯电动车e6、K9等。（完）

(发稿 林琦； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。