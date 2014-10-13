博客：中国豪华车经销商转战网上经营二手车

2014年9月2日，上海一家奥迪经销商处，消费者在看车。 REUTERS/Carlos Barria

记者 Samuel Shen/Kazunori Takada

中国政府针对豪华汽车高额售价的调查挤压了汽车经销商们的利润空间，促使他们进军网上二手车市场来补偿收入。

这一战略是从以往依赖豪华车销售的一次重要转型。豪华车销售通常可以让经销商获取高达10%的毛利。很多经销商未曾涉足过二手车市场，因他们认为二手车市场的利润太小。

但随着中国政府调查的进行，新车价格下滑，捷豹经销商--中国永达汽车服务控股有限公司和至少三家同业建立了网上店铺，他们藉此收取二手车的交易佣金，并向客户提供相关的保险和维修等产品和服务。

随着客户转向网络寻求各式服务，像无锡商业大厦大东方股份有限公司(600327.SS)这样的经销商希望顾客们最终能升级自己的座驾，置换一辆该公司经销的保时捷或凯迪拉克。

宝信汽车集团有限公司(1293.HK)总裁王震在采访中表示：“电商是个潮流，最终要紧紧跟着消费者的步伐，改变经营方式。我们(网站)的起点是二手车。这个需求越来越大。”该公司是宝马在华授权经销商。

但这一战略是一把双刃剑。出于对经销商专业性的信赖，二手车买卖双方可能会被吸引到这些网站。但二手车市场监管缺失，所以如果一旦某个交易出现问题，该经销商可能会面临名誉受损。

首创证券分析师万冬表示：“目前中国二手车市场法规不完善，没有一个诚信的环境。 如果没有一个权威的第三方评估机构，很多人不懂车的人就不敢买二手车。”

**调查**

自从中国政府今年开始调查豪华车制造商是否为汽车和零部件设置最低零售价以来，豪华车经销商的利润受到了越来越大的压力。设置最低售价导致价格偏高，在中国是违法行为。

例如，调查促使捷豹路虎公司主动下调三款车型的售价，平均降幅为20万元。宝马也积极回应，将2000种零部件的价格下调20%。

目前，经销商看似很可能要承受这种变化带来的影响。不仅汽车的售价降低，经销商售后服务可能高达50%的毛利率也可能下滑，因为制造商（在监管压力下）不得不向独立的维修店分享技术信息。

对于永达、无锡商业大厦大东方股份、宝信以及奥迪和梅赛德斯-奔驰的经销商庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SS)而言，充当二手车市场销售的“红娘”可能会开启多个收入渠道。

个人车主已经在阿里巴巴(BABA.N)旗下的淘宝等网站交易二手车。但经销商称，这类交易风险较高，因为消费者通常缺乏评估二手车的能力。

与淘宝不同，汽车街网站(autostreets.com)派工作人员评估欲在该网站出售的所有二手车，然后将这些车放到网上出售。

法拉利经销商宝信拥有汽车街约五分之一的股权，该网站期待赢下中国二手车市场三分之一的份额。

永达也采取了类似策略，与互联网内容提供商易车网(BITA.N) 和二手车拍卖网站优信拍(youxinpai.com)达成合作联盟。

易车网和优信拍分别与庞大汽车合作，组建了二手车网站www.pdzhixin.cn，无锡商业大厦大东方股份则与二手车拍卖网站车易拍(cheyipai.com)合作。（完）