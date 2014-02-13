焦点：北京收紧汽车限购 引爆车牌黑市交易

图为北京高速路上行驶的车辆。 REUTERS/Claro Cortes IV

路透上海2月4日(记者 Samuel Shen/Kazunori Takada) -北京发布小客车购车摇号新政，改为每两月一次摇号，这使得对车牌资源的争夺更激烈，助长了车牌黑市交易，一幅新车牌已经被炒到最高合3.3万美元，几乎是福特旗下畅销车型福克斯售价的两倍。

为控制污染和缓解交通拥堵，北京2011年起实施购车摇号政策，起初摇号中签比例是10：1。今年北京市小客车指标额度减少40%至15万个，意味着中签比例将达到150：1。

遥不可及的中签率令黑市交易盛行，虽然人们明知买卖或租车牌是非法的。急着想买车的人表示，他们愿意冒这个风险。

一位名叫韩奎龙的白领说：“我摇了两年，但摇不到。而买车对我来说是刚性需求。”他上月以每年5,000元的价格租了一幅车牌。

他说：“我房买在五环外,但在市中心上班。没有车非常麻烦。”

北京交管部门证实车牌交易行为属非法，但未就路透寻求更多细节的要求立即作出回应。

律师表示，政府可以对涉嫌车牌交易的人员进行罚款，并吊销驾照，但这种交易相当普遍，执法难度大。

律师杨莉莎说：“车牌交易是违法的。但有很多人参与，执法成本非常高。”

北京市民张成(音)说，他摇了两年的号，已经失去耐心，现在想租个车牌。2月北京车牌摇号吸引近200万申请者，而指标只有约2.5万个。

张成说：“政府剥夺了我们改善生活的权利。他们应该考虑多修路，改善基础设施，而不是限制车牌。”

黑市规模难以估计，但北京一汽车经销商匿名表示，该公司2013年出租了近200个车牌。还有多家网站刊登着求租或出租车牌的消息。

北京阳光奥美资产管理公司的一名经理表示：“最近的需求很大。通过摇号拿到车牌越来越难。”该公司网站称可为寻求北京车牌者提供服务。

这位要求匿名的经理称，企业汽车牌照指标的价格现在已经从大约6个月前的12万元飙升至20万元左右。另有几家车牌经销商也给出了类似的价格。

阳光奥美公司的发言人拒绝置评。

**钻空子**

截至目前，另外还有上海、广州、贵阳和天津四个城市实施了汽车限购政策，预计还会有更多城市跟进。有些城市通过拍卖分配车牌，有的城市采用摇号和拍卖并行的办法，北京和贵阳则仅通过摇号分配汽车牌照。

如果北京车主想换新车，可申请使用原车的车牌号，因此可绕过摇号系统。

很多企业不愿对外公开其涉及车牌黑市交易，而有一些企业称，他们可以合法出租汽车牌照。

王绍勇（音）是法国标致汽车北京经销商的销售经理。他说，他的店向购车人提供合作公司提供的汽车牌照，而合作公司有许多车牌资源。

王绍勇说，这种出租行为是合法的。他说：“很多人不可能不用车,这是刚性需求，我们的业务是一种金融创新。这个业务是合法的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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