中国应就价格问题调查外国豪华车厂商--新华

路透上海7月29日 - 新华社报道称，外国汽车制造商通过向中国出售进口豪华汽车牟取暴利，应该面临反垄断调查。

新华社称，在对其他行业的外资企业的产品定价进行调查后，进口汽车已经成为一个有争议的话题。

最近几周，外国配方奶粉企业和制药商面临严密的监管审查，特别是其定价。另外，中国警方指控英国制药商葛兰素史克(GSK.L)行贿。

但分析师们表示，他们不认为外国汽车厂商会成为中国物价调查的最新目标。

Automotive Foresight上海公司的张豫表示：“奶粉定价是个相对更关键的问题，因为这是婴儿的食物，是每个家庭都很关心的问题。”

“豪华汽车不一样。有些中国人非常有钱，根本不在乎价格高。”

中国已成为豪华车制造商的一个关键市场，到2020年，预计中国每年将销售270万辆豪华车，超过美国，成为世界上第一大豪华车市场。

新华社的报道称，一些豪华车在海外市场的价格是中国售价的两倍。

报道援引一名瞿先生的例子称，在加拿大工作的他花7.8万加元(46万元)购买了一辆奥迪Q7，但他回到国内看到同一款进口汽车价格吓了一跳，号称大幅优惠后还超过了100万元。

报道还称有些汽车的差价同样离谱，例如陆虎和宝马X5。

新华社没有明确提到这些汽车价格的信息从何处获得。路透也无法立即联系到汽车厂商进行置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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