中国一嗨租车国际平台预计下月启用

* 中国一嗨租车借力搭建国际平台,下月启用

* 寻求谨慎运营,不盲目扩张规模

* 公司并不急於上市

路透上海5月11日电---中国第二大租车公司一嗨租车借力其新股东力量搭建的国际租车平台,预计下月将启用.在宏观经济环境和海外资本市场环境较弱的情况下,该公司表示将谨慎运营,不盲目扩张规模.

一嗨创始人,董事长兼CEO章瑞平在接受路透专访时表示,全球最大租车服务商Enterprise Holdings注资数千万美元予一嗨,令公司资本压力得到缓解;公司虽有海外上市的准备,但未来将按发展需要来决定融资节奏,并不会急於上市.

"我们与Enterprise有了血缘上的关系,可以直接进入他们的全球网络."他称,一嗨网站的国际平台预计于下月启用,届时国内居民海外旅游及商务出差时需要租车,可以透过一嗨的中文平台进入Enterprise网络预订或咨询,而Enterprise全球客户若在中国有租车需求,亦可最终通过一嗨旗下的租车网点来实现.

今年3月底,Enterprise与一嗨租车宣布战略合作,前者将向一嗨租车现金入股,拥有一嗨租车15%的股权,并进入公司董事会,从而得以进军中国市场.

创建於1957年的Enterprise旗下有三大租车品牌,拥有逾120万辆轿车和卡车和逾7万名员工,其营收达141亿美元,远超其竞争对手--安飞士(CAR.O)和赫兹(HTZ.N),而这两家公司均在中国经营业务多年.

一嗨租车总部位於上海,在全国50多个城市设立约400个服务网点,车队规模近8,000辆.

**融资需求高**

租车业是一个资本密集型行业,购车及折旧保养需要大量资金.章瑞平指出,融资是公司一直关注的事情,选择首次公开发行(IPO)还是私募融资,只是方式方法不同的问题.

成立已六年的一嗨租车保持着每1-2年一次的融资节奏,此前已有三轮融资,共获得注资近1亿美元.其投资人包括高盛(GS.N)、启明创投、鼎晖创投、Ignition Capital、集富亚洲(JAFCO Asia)和汉理资本(New Access Capital).

"我们不是为IPO而生存发展的,上市只是一个里程碑,一个企业发展的节点.我们将按自己的规划和节奏来发展."他称,但未透露有关海外上市的具体时间表.

汤森路透旗下IFR去年曾报导,一嗨租车计划赴美国上市,募集资金1.5亿美元.巴克莱资本、德银(DBKGn.DE)和高盛负责安排该交易.

章瑞平还表示,租车公司的扩张规模不仅受宏观经济及行业的影响,亦会受外部融资环境的影响.中国经济增速的减缓以及美国资本市场仍对中概股心存戒心,使得公司未来发展需要更谨慎,根据形势不断修正发展计划.目前公司认可的资产负债率安全水准为50%以下.

此前国内最大的租车公司--联想控股旗下的神州租车宣布推迟美国上市,因未能吸引到足够多的投资者.据其向美国证监会申报的文件,近两年神州租车扩张过快,致使公司负债率过高.2011年底其资产负债率高达95.6%.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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