新一轮汽车下乡政策有望近期出台--报载

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海10月10日电---中国证券报周三引述消息人士称,为刺激消费、扩大内需,中国新一轮汽车下乡政策有望近期出台,新政策的补贴范围有望扩大.
消息人士表示,此次汽车下乡政策和之前相比有望扩容.此前国家对农民购买1.3升以下排量的微型客车等,给予一次性财政补贴,新一轮政策或将补贴范围扩大到1.3升以下小排量汽车和重型卡车.
报导还指出,家电下乡政策有望继续落实并完善配套措施.家电下乡政策即将於2013年1月到期,相关部委正在酝酿新一轮促消费政策.从相关渠道获悉,新的促消费政策可能今年底前出台,但家电下乡补贴将侧重节能环保型、中小件产品,以往的空调、冰箱、电视等大件品类或不会被纳入.
目前,农村市场已经成为家电、汽车消费增长的重要引擎.国家统计局数据显示,今年4月以来,农村地区零售额增速开始超过城市,而8月两者的增速差明显扩大.相对於城镇居民,农民和低端制造业者的收入增长更为明显,消费增长潜力更大.
分析人士指出,2011年中国汽车每千人保有量为70辆,约为世界平均水平的一半.二三线城市及农村的汽车保有量较低,刚性需求较大,预计将成为未来汽车市场增长的主力.在当前宏观经济增速放缓的背景下,汽车消费有望在拉动内需增长中发挥重要作用,汽车下乡政策是当前较好的经济刺激政策选择之一.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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