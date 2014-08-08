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中国财经 | 2014年 8月 8日 星期五 15:20 BJT

中国7月汽车销量较上年同期增加6.7%

路透8月8日 - 中国汽车工业协会周五称，中国7月汽车销量较上年同期增加6.7%，约售出160万辆。

在2014年的1-7月期间，中国市场的汽车销量较上年同期增加8.2%。

协会预估中国汽车市场今年将扩张8.3%，增长率低于去年的13.9%。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)

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