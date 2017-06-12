中国5月汽车销量同比下降0.1% 1-5月增长3.7%

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月12日 - 中国汽车工业协会周一表示，中国5月汽车销量同比下降0.1%至210万辆。
相比之下，4月与3月分别为下降2.2%和增长4%。
中国今年1-5月汽车销量同比上升3.7%。
中汽协曾在1月时预测今年销量将增长5%，低于2016年的13.7%，受小排量车购置税优惠政策调整和经济压力影响。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。