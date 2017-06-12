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中国财经 | 2017年 6月 12日 星期一 14:13 BJT

中国5月汽车销量同比下降0.1% 1-5月增长3.7%

路透北京6月12日 - 中国汽车工业协会周一表示，中国5月汽车销量同比下降0.1%至210万辆。

相比之下，4月与3月分别为下降2.2%和增长4%。

中国今年1-5月汽车销量同比上升3.7%。

中汽协曾在1月时预测今年销量将增长5%，低于2016年的13.7%，受小排量车购置税优惠政策调整和经济压力影响。(完)

(编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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