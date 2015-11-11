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中国财经 | 2015年 11月 11日 星期三 15:20 BJT

中国10月汽车销量同比增长11.8% 创去年底以来最大增幅

路透北京11月11日 - 中国汽车工业协会周三公布，中国10月汽车销量同比增长11.8%，达到220万辆。

这是2014年12月以来最大增幅，并超过了9月的2.1%，而8月则为下降3%。

中汽协发布的简报称，1-10月销量同比增长1.5%。

中国政府降低小排量汽车税负，似乎正在推动中国汽车市场反弹。由于经济成长放缓，中国车市今年面临萎缩风险。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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