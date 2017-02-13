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中国财经 | 2017年 2月 13日 星期一 14:25 BJT

中国1月汽车销量微增0.2% 创去年2月以来最低增速--中汽协

路透北京2月13日 - 中汽协周一公布，中国1月汽车销量较上年同期微增0.2%，至252万辆，为去年2月以来最低增速。

12月增幅为9.5%，11月增幅为16.6%。

数家全球汽车大厂公布1月成长乏力，因适逢农历新年，同时排量1.6升以下的汽车购置税优惠缩水。

中国汽车工业协会上月表示，预期2017年中国汽车销量将成长5%，明显较去年的成长13.7%下滑，去年销售有小排量汽车减税措施的支撑。(完)

(编译 于春红/张明钧; 审校 王洋/艾茂林)

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