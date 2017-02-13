中国1月汽车销量微增0.2% 创去年2月以来最低增速--中汽协

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月13日 - 中汽协周一公布，中国1月汽车销量较上年同期微增0.2%，至252万辆，为去年2月以来最低增速。
12月增幅为9.5%，11月增幅为16.6%。
数家全球汽车大厂公布1月成长乏力，因适逢农历新年，同时排量1.6升以下的汽车购置税优惠缩水。
中国汽车工业协会上月表示，预期2017年中国汽车销量将成长5%，明显较去年的成长13.7%下滑，去年销售有小排量汽车减税措施的支撑。(完)
(编译 于春红/张明钧; 审校 王洋/艾茂林)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。