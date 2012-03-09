中国1-2月乘用车月度销量大幅波动

2012年2月17日，一名顾客在北京体验意欲购买的车。由於春节因素的影响，中国乘用车销量同比增幅继1月大幅跳水後，又於2月跃升。 REUTERS/Jason Lee

* 2月乘用车销量同比增26.52%至121.31万辆

* 今年前两月乘用车销量同比下降4.37%

* 业界预计全年仍有7%以上同比增速

* 当月自主品牌市占率同比下降3.43个百分点

路透北京3月9日电---由於春节因素的影响,中国乘用车销量同比增幅继1月大幅跳水後,又於2月跃升.中国汽车工业协会周五公布,2012年2月国内乘用车销量同比增长26.52%至121.31万辆.

春节通常出现在年初头两个月,因此1-2月合计数据更具比较意义.中汽协数据显示,1-2月共销售乘用车237.37万辆,同比仍然下降4.37%.不过,这并不影响分析和企业人士对全年销量做出乐观预测.

"乘用车具有消费品属性,虽然预计一季度由於去年的高基数,增速不明显,但去年二季度基数较低,全年有望实现8-9%的增长预测."中银国际证券汽车行业分析师王玉笙在研究报告中称.

中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)总裁陈虹周二亦表示,今年全国汽车市场增速预计在7%-8%左右,而公司产销量增速目标将较全国平均水平好一些.

中汽协新闻稿提供的数据并显示,2月乘用车销量环比增长4.53%,"1-2月,乘用车(销售)同比小幅小降,其中交叉型乘用车降幅居前,运动型多用途乘用车(SUV)增长明显."

王玉笙认为,3-5月因去年日本地震导致销量基数较低,预计乘用车同比增速届时将有较好表现.全年来看SUV和多功能用车(MPV)有望保持两位数的增长,轿车增速趋於平稳,微客有望实现8%左右的恢复性增长.

受元旦和春节两节影响,以及上年元月基数较高等因素,中国1月乘用车销量同比大减23.8%至116.06万辆.

作为全球最大汽车市场,中国去年乘用车销量由於优惠政策的退出增幅已降至个位数,时至今年并未有较大力度的优惠政策.不过,工信部出台的公务用车目录入选车型均为自主品牌,仍令市场对今後自主品牌汽车销量的提升怀有希望.

**自主品牌市占率同比下降**

中汽协新闻稿并称,2月轿车销售82.82万辆,同比增长30.88%;MPV销售4.20万辆,同比增43.08%;SUV销售13.90万辆,同比增42.28%.

1-2月轿车则销售162.57万辆,同比下降4.53%;MPV销售7.85万辆,同比增长2.32%;SUV销售26.53万辆,同比增10.11%.

2月乘用车自主品牌共销售52.58万辆,环比增长7.65%,同比增长17.23%,占乘用车销售总量的43.34%,占有率环比增长1.26个百分点,同比下降3.43个百分点.

日系、德系、美系、韩系和法系分别销售22.96万辆、19.96万辆、12.94万辆、9.48万辆和3.39万辆,分别占乘用车销售总量的18.93%、16.46%、10.67%、7.81%和2.79%.与上月相比,日系乘用车占有率有所增长,其它合资品牌占有率呈一定下降.

2月销量排名前十位的轿车品牌依次是凯越、朗逸、科鲁兹、宝来、捷达、帕萨特、赛欧、夏利、悦动和骐达.

2月销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、一汽丰田、吉利、奇瑞、神龙和比亚迪.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2012年2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% (完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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