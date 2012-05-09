中国4月乘用车销量同比增逾12% 需求回暖仍乏力

* 4月乘用车销量同比明显改善,主因基数较低

* 终端需求回暖乏力,"量升价跌"将影响企业盈利

* 合资车厂继续扩大优势

路透北京5月9日电---主要拜去年基数偏低所赐,中国4月份乘用车销量重现两位数同比增速,而当月销量环比出现下降,说明终端需求的回暖仍然乏力.

尽管前四月累计销量在4月数据拉抬下恢复正增长,分析人士认为後期乘用车销售面临压力仍然不小,"量升价跌"也会令企业盈利受到影响.

"(二季度)应该比一季度好,主要是去年基数低.实际的终端需求还是不行,车展的带动作用还是有限,但二季度我预计应该还是正增长,比一季度的数据好看."华鑫证券一位行业分析师说.

中国汽车工业协会新闻稿称,4月份乘用车共销售127.60万辆,环比下降8.85%,同比增长12.46%.今年前四个月,乘用车共销售504.91万辆,同比增长1.89%.

数据造好亦需关注风险,银河证券研究报告认为,目前乘用车销售压力仍然很大,车市呈现明显的"量升价跌"现象,加之伴随车展优惠力度加大,对厂商和经销商的盈利都会造成一定影响.

中汽协副秘书长姚杰在发布会上表示,後期全行业还面临原材料价格波动较大、以北京为代表的限购政策等不利因素,并建议不要再出台影响和制约汽车市场正常发展的措施.

他同时表示,汽车企业目前还面临着劳动力成本、能源成本上升的压力,同时财务费用的飙升也令企业负担沉重,希望国家及时下调贷款利率以缓解财务压力.

中汽协数据显示并显示,今年4月整体汽车市场共销售汽车162.44万辆,环比下降11.65%,同比增长5.19%.前四月共销售汽车641.75万辆,同比下降1.33%.

背负着高基数的重担,又缺乏激励政策的助推,2012年一季度中国乘用车销量出现了罕见的同比回落.不过月度销量明显回暖,全年完成正增长应无悬念.

**合资厂表现抢眼**

市场後劲不足,车企则各有喜忧.得益於不断推陈出新和更高的性能价格比,合资车厂表现仍明显优於自主品牌.

中汽协数据显示,4月乘用车自主品牌共销售51.99万辆,环比下降13.85%,同比增长5.12%,占乘用车销售总量的40.75%,占有率较上月下降2.36个百分点,较上年同期下降2.84个百分点.

姚杰就此建议,政府应通过公车采购和财税政策等措施全方位支持自主品牌汽车发展.

合资品牌中,日系、德系、美系、韩系和法系分别占乘用车销售总量的18.88%、19.02%、10.52%、8.23%和2.60%.与上月相比,德系和韩系市占率分别提升2.41和0.94个百分点.

4月,基本型乘用车(轿车)销售轿车89.03万辆,环比下降4.83%,同比增长12.61%;运动型多用途乘用车(SUV)销售15.65万辆,环比下降11.19%,同比增长达33.59%.

4月销量排名前十位的轿车品牌依次是:凯越、捷达、福克斯、帕萨特、桑塔纳、朗逸、赛欧、宝来、瑞纳和悦动.

当月销量排名前十位的轿车生产企业依次为:一汽大众、上海大众、上海通用、东风日产、北京现代、长安福特、一汽丰田、吉利、奇瑞和神龙.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2012年4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

12.46% 4.54% 26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% (完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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