工信部推进汽车钢铁等产业兼并重组

* 2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右

* 前10家整车企业产业集中度达到90%

* 前10家水泥企业产业集中度达到35%

路透北京1月22日 - 中国工业和和信息化部周二就推进企业兼并重组发布指导意见,提出以汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化这九大行业领域为重点,并设定2015年产业集中度目标.

工信部网站刊登的新闻稿称,其中钢铁行业,2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右,前10家整车企业产业集中度达到90%,形成三至五家具有核心竞争力的大型汽车企业集团.

"通过推进企业兼并重组,提高产业集中度,提高市场竞争力,培育一批具有国际竞争力的大型企业集团,加快国有经济布局和结构的战略性调整,鼓励大型骨干企业开展跨地区、跨所有制兼并重组,鼓励企业'走出去'."工信部称.

新闻稿称,到2015年，前10家水泥企业产业集中度达到35%,形成3－4家熟料产能1亿吨以上，产业链完整，核心竞争力和国际影响力强的建材企业集团;前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上,进入世界造船前10强企业超过5家.

电解铝行业,到2015年,形成若干家具有核心竞争力和国际影响力的电解铝企业集团,前10家企业的冶炼产量占全国的比例达到90%.积极推进上下游企业联合重组,培育三至五家具有较强国际竞争力的大型企业集团.

稀土行业将按照国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见有关要求,通过联合、兼并、重组等方式,大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量,提高产业集中度,基本形成以大型企业为主导的行业格局.

工信部称,坚持市场化运作,发挥企业主体作用.充分发挥市场的基础性作用,遵循经济规律和市场准则,由企业通过平等协商,自愿自主地开展兼并重组.(完)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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