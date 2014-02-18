中国料暂缓给有争议的排放项目发放碳信用--分析师

路透北京2月18日 -汤森路透碳点报告显示，中国可能暂缓给有争议的工业气体排放项目发放碳信用，以减轻对国内碳排放市场“垃圾抵消”泛滥的担忧。

中国已经发布的清单列有逾175种有资格获取碳信用的新项目。在中国方兴未艾的碳市场，这些碳信用可以出售给面临排放限制的发电厂和制造商。

有争议的排放项目中，有一部分被国际公认会产生“垃圾抵消”，环境价值有限或全无。

不过汤森路透碳点的报告称，中国不太可能会为最有争议的项目发放碳信用。

2月17日发布的该报告作者柴洪亮认为，中国将实施严格控制，因此甚至可能不会向符合资格的项目发放碳信用。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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