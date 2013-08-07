中国发改委提出2016年开始设立非强制性碳排放上限

路透北京8月7日 - 据《中国21世纪经济报道》称，国家发展与改革委员会提出，从2016年开始对温室气体排放设定非强制性上限，称此举有利于加速国家碳排放交易体系的规划。

该媒体报导，发改委向国务院提出的这项提议包含在一整套全面方案中，并将纳入国家的第13个五年计划。该媒体称见到了计划的部分节选。

“(这份草稿)指出(中国)将力争订立一个理想目标，在(2016年开始的)‘十三五’期间控制碳排放的绝对水平。”该报周二援引一位未具名消息人士的话说。

该报称，此举的主要目的是帮助拟定规章，同时将建立全国性碳排放市场作为目标。中国计划到2020年启动这个市场。

该报没有提及若排放超标是否会受到处罚，也未说明整体目标的积极程度。

中国是全球最大的温室气体排放国，并于2009年承诺到2020年，单位GDP碳强度比2005年下降40%-50%。

不过，迄今为止中国仍不愿设置一个绝对上限值，而是将经济增长和数以百万计人口的脱贫摆在了比气候或环境保护政策更优先的位置。

政府希望通过启动一个全国性的碳排放市场来提高能效，减少能源进口支出，改善城市空气质量。

最近几年，中国已针对能源行业设立了一些非限制性“指导”目标，其中包括到2015年将煤炭生产能力控制在41亿吨以下，这高于2010年的32.4亿吨。

尽管有这样的限制，煤炭的消费量仍然可以大幅攀升。

政府在2006年的一项计划估计，到2010年底的标准煤(煤当量)总消费量为25亿吨，而实际消费量远远超出，达到32亿吨。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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