中国碳排放市场吸引到首个外资投资

路透北京3月15日 - 位于芬兰的碳资产管理公司Greenstream已从为中国碳市场建立的减排项目中购买120万碳信用，为中国新兴的排放市场中首笔已知外资投资。

该公司购买了大约八个计划的中国经核证减排信用(CCERs)，其中大多数是替代燃煤发电厂之可再生能源项目的减排额度。

“我们希望在未来六个月至一年时间内将这一数量提高到1,200万左右，”该公司总顾问Karl Upston-Hooper表示。

该公司计划将抵消信用出售给面临排放限制的中国公司。

中国计划2020年之前实现以一个全国性交易机制替代目前的七个试行排放交易机制，从而实现2020年之前将本国经济碳密度降低40-45%的目标。(完)

(编译 石冠兰 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。