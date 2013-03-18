中国碳排放市场吸引到首个外资投资

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京3月15日 - 位于芬兰的碳资产管理公司Greenstream已从为中国碳市场建立的减排项目中购买120万碳信用，为中国新兴的排放市场中首笔已知外资投资。
该公司购买了大约八个计划的中国经核证减排信用(CCERs)，其中大多数是替代燃煤发电厂之可再生能源项目的减排额度。
“我们希望在未来六个月至一年时间内将这一数量提高到1,200万左右，”该公司总顾问Karl Upston-Hooper表示。
该公司计划将抵消信用出售给面临排放限制的中国公司。
中国计划2020年之前实现以一个全国性交易机制替代目前的七个试行排放交易机制，从而实现2020年之前将本国经济碳密度降低40-45%的目标。(完)
(编译 石冠兰 审校 李婷仪)
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