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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 12:11 BJT

《路透碳点》深圳市将组织首次碳排放配额拍卖活动

但投机客抱怨拍卖底价不公平，仅为市场去年6月成立以来平均价格的一半。

“这不利于个人投资者。没有体现公平、公正和透明，”一名不愿具名的交易员称。

目前无法立即联系到深圳政府置评。

深圳排放权交易所公告称，这20万吨配额不足以弥补企业全部需求缺口。

参加拍卖的投标企业最大申报数量不得超过其2013年度实际碳排放量与2013年度实际确认配额之间差值的15%，意味着他们还需要在二级市场进一步购买。周二的碳排放配额交易价格为74.99元。

本次拍卖仅限于近200家已经登记调整排放配额的企业。

在6月30日以前，参与碳排放交易系统的635家企业将向政府部门提交配额，用于2013年排放量的履约。(完) (编译 高琦/许娜；审校 郑茵)
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