中国的碳排放可能已在2014年达到峰值--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月7日 - 据周一发布的一项研究，中国的碳排放可能已在2014年达到峰值，这可能让中国面临上调减排目标的压力。

作为对《巴黎协定》的承诺的一部分，中国已承诺在“2030年”左右达到碳排放峰值。中国碳排放如此提前达到峰值的迹象，可能令外界对中国现有减排目标过于容易实现感到关切。

该研究称，2030年达到峰值是一个非常保守的估计。这项研究由格兰瑟姆气候变化与环境研究所以及伦敦政治经济学院英国经济和社会研究理事会（ESRC）气候变化经济学与政策中心进行。

“（中国的）碳排放很可能将从现在开始温和下降，这暗示2014已经达到了峰值，”报告称，并称近期数据已表明中国2015年的碳排放下降。

“如果碳排放确实相比2014年水平增长……那种增长曲线可能会相对较平，且峰值仍很有可能在2025年前达到，”报告作者称。

中国的碳专家称，2015年的碳排放如有任何下降，中国经济减速会是主要原因，但称碳排放不太可能这么早就达到峰值。

“我认为峰值将在2030年左右出现。如果实施更严格的碳减排政策，并对地方领导人的GDP考核方式作出一些改革，则峰值将在2025年出现，”中国科学院沈阳应用生态研究所副研究员郗凤明表示。

“但我不认为中国的碳排放已在2014年达到峰值。”（完）