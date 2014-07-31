中国监管当局新批33个碳排放项目

路透北京7月31日 - 中国碳排放权市场监管者批准了33个新项目，每年或带来最高600万碳排放补偿配额(offset credits)，相当于迄今已交易数量的近半，也令本已不稳的碳排放权价格进一步承压。

在中国七个试点碳市场，约有2,000家面临二氧化碳排放限制的公司可以利用这些补偿配额来抵消年排放量的5%-10%。这些配额被称为中国经核证减排信用(CCER)。

补偿配额具有吸引力，因为价格通常低于地方政府发放的普通许可，节省了排放者的成本。

“我们正进行议价，每份CCER在6-7元人民币(0.97-1.13美元)之间。竞争很激烈，”一位不愿具名的项目开发商向路透表示。

新一批项目获批后，国家发展和改革委员会批准的CCER项目总数增至49个，大多是风电和水电站。

不过还没有项目获得CCER，即使行动最早者也还在等待最终的完整性检查。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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