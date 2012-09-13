版本:
中国
气候环境 | 2012年 9月 13日 星期四 10:31 BJT

中国应将地区性碳排放交易市场联系在一起--欧盟商会

路透北京9月7日电---中国欧盟商会发布《欧盟企业在中国建议书2012－2013》，称中国应该将地区性碳排放交易市场联系在一起，从而避免试验性体系变成无法管理而且低效的拼凑。

欧盟商会在建议书中指出，中国应该为地区性碳排放交易市场设立通行的规则，并考虑将它们与国际体系对接。

“应确保七个试验性的市场未来能够联系在一起，防止各自孤立导致联系和匹配困难，”建议书称。

“如果这些地区性市场并未设计成联系在一起的，那将被看作是难以管理的拼凑物，流动性低的风险很大。”

未来两年，中国将设立七个地区性碳排放交易市场，获得通过市场机制降低二氧化碳排放量的经验。

不过各交易市场的规则由当地政府制定，早期并没有允许跨区域交易的计划。

9月1日，发改委副主任谢振华表示，2016-2020年，中国将继续增加地区性碳排放交易市场，那以前不大可能与国际市场对接。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 气候环境

热门文章

编辑推荐

文章推荐