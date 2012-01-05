中国拟碳税单独成税 2015年前或开征

路透北京1月5日电---新华社主管的《经济参考报》周四报道，据政府消息人士称，到2015年时，中国能耗大户或需缴纳碳排放税。

报道称，新环保税体系方案已上报财政部，预计将在"十二五"（2011-2015）中後期实行。

上述建议由财政部财政科学研究所起草，内容包括对温室气体排放单独征税，征税对象主要针对煤炭、原油和天然气等温室气体排放大户。

财科所此前建议，从今年开征碳税，但《经济参考报》称，由於经济存在不确定性，徵收碳税可能会被推迟。

报道称，税率将从每吨二氧化碳10元起步，随着企业碳排放水平增多而逐步提高。但报 道并未解释，何时提高碳税。

中国国家统计局去年底称，将研究建立碳排放监管监测体系，这是设立碳市场和碳税试点的关键举措之一。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。