中国将准许国内碳交易市场使用HFC 23减排额度

路透北京3月11日 - 中国碳排放大户企业将能够使用气体制冷剂厂商的碳信用额度，以符合未来的碳排放上限，观察人士认为这些规定可能会压低未来中国的碳排放权价格，并使国际价格维持在纪录低档。

中国发改委周一公布一份名单，列出52种能够用于中国地方碳排放交易市场的减排项目，包括建设风力及水力发电厂。

但名单中也包括中国制冷剂工厂分解三氟甲烷(HFC 23)废气而获得的信用额度，由于HFC 23的温室效应作用极大，HFC 23分解项目是联合国清洁发展机制(CDM)中最能产生信用额度的项目种类之一。

联合国CDM产生的12亿个减排单位中，约在5.28亿个出自这类工厂，其中3.55亿个来自中国。

观察人士担心，中国当局决定允许碳排放大户使用制冷剂工厂的便宜信用额度，可能会压低未来中国碳排放权价格，压抑其他清洁技术创新。

顾问公司EEA基金管理主管Michael van der Meer认为，工业气体信用额度供应过剩将影响中国市场，就像对欧盟市场的影响一样。

分析师指出，联合国CDM项目的HFC 23信用额度供给充沛，正是国际减排信用额度价格由两年前近12欧元跌至0.35欧元的原因之一，由于价格大跌，已经导致许多联合国减排项目的投资枯竭。

**争议性**

中国七个省市将在今年稍晚启动碳排放交易市场试点，中国的目标是到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放要比2005年下降40-45%。

地方政府尚未公布市场具体规定，但初步草案内容显示，企业在一年内所排放的每吨二氧化碳，必须使用政府设定的配额或国内减排额度。

企业可望由政府免费发放多数碳排放配额，这表示对于减排的需求将不大。

在此同时，分析师估计，到2020年，联合国减排信用额度的供给将比需求高出20亿个单位，主要是由于政府承诺减排的力道疲软。

但中国决定准许企业使用HFC 23减排信用额度，可能会进一步压低中国国内碳交易权价格，而这类信用额度在澳洲、欧盟及新西兰碳交易市场遭到禁用，因担心这类额度可能反而导致排碳增加。

这是因为出售减排信用额度的获利远高于生产气体制冷剂本身的利润，造成所谓的“反诱因”，促使厂商提高气体制冷剂产量。

因此，许多中国厂商可能会退出联合国CDM减排项目市场，转而争取获批供应中国市场。

**欧盟**

中国决定准许国内市场使用工业气体减排额度，也是对发展其他联合国减排项目人士的一大打击，他们原本期望中国碳交易市场崛起能够刺激对减排信用额度的需求。

中国的规定准许减排项目主持业者退出联合国CDM，改为申请中国信用额度。

其他分析师指出，全球碳信用额度价格目前约在0.30欧元，无法想像中国的信用额度能够吸引更高价格。

“很难预测国内市场价格，但欧洲的低价格在每吨不到1欧元，中国自愿性减排信用额(CCER)价格可能更高的机会增加，”碳资产经营管理公司主管Zhang Lei指出。碳资产公司是中国华能旗下的谘询公司。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 隋芬)

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