中国碳排放市场隐忧：信息不透明及许可泛滥

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透北京8月18日 - 作为全球最大温室气体排放国，中国正制定一项全国碳交易制度，但试点市场免费排放许可的泛滥，可能导致其重蹈欧洲碳交易的覆辙。
拥有全球最大碳交易系统的欧盟就经历了价格崩盘，损害了公信力。当时，全球金融危机导致需求锐减，进而抑制污染水平，同时欧盟也发放了过多排放许可。
15位交易商、经纪商和顾问向路透表示，中国去年建立的大多试点市场都充斥着许可超发，除了部分领域供应不足，如北京部分市场和上海发电行业。
若试点市场失败，将打击碳排放市场用作减排手段的公信力，并令人质疑中国政府建立全国市场的计划。该计划也是中国气候变化政策的重点。
根据中国的试点计划，企业向政府上交排放许可，以交换将排放的每吨二氧化碳。大多许可都是免费获得，但如果企业超出配额，就必须在市场买入更多许可。
**排放许可交易创新低**
在所有经营试点计划的区域政府中，没有一个公布取得排放许可企业去年的碳排估计数据，以及有没有碳排放量与许可发出数量的对照数据。
他们已经公布的是已经发出的许可数量概略数字，从广东的3.5亿到深圳的约3,300万不等。
尚未有2014年发出许可数量、以及与去年相较是增加还是减少的资料。
不过产业消息人士，各地方政府正面对北京当局让这些计划开始运转的压力，同时据传他们已经发出过多的许可好让所有产业都能参与，恐将导致他们丧失实际控制排放的能力。
“他们给出的许可多过于企业的需求，”一名交易商表示，他所属公司在多个市场相当活络；他不愿具名，因在中国评论此事有其敏感性。
要求北京、广东、上海、深圳及天津等地市场运营商置评的要求皆未获得回应。
然而在近期合规期限将届之际需求疲弱，广东及天津等地许可价格跌至记录低点，反映出许可可能过度发放的问题。
就在数周之内，广东许可价格从60元人民币跌掉近三分之一至41.50元人民币,天津许可价格则是从42元人民币跌至19元。
由于9月中国将发行首波的国内碳抵消额，许可届时将进一步增加，情况可能更加恶化。这些碳抵消额将发放给那些可以降低排放的计画，例如建立风力发电厂等。
**天津**
天津方面已经承认，2013年可能发放了过多的许可，2014年则计画减少发放数量，不过参与当地许可发放流程的一名专家表示，尚未决定最终的发放数量。
“今年发放数量会减少，特别是钢铁行业，”该名专家表示，他要求不具名，因他的聘任何约中签有保密条款。
他说天津政府去年发放过多许可，有部分是为了缓和当地产业情绪。
试点地区的官员多将重点放在确保排放企业依循规定，而数据显示已经大致达成此一目的。
不过拒绝公布资料恐损及改善这些计划的种种努力，因为愿意加入基本面因素不明的交易商及银行业者寥寥可数。
一名驻北京的交易商表示，他在要求资料时被告知在试运行期间不会有任何数据公布。
“我问他们，那我们要怎样才能预测价格？我们怎么有办法预测供需状况。但他们说目前这不是他们关切重点。”(完)
(编译 朱晓军/张明钧; 审校 孙茉莉)
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。