中国碳排放市场隐忧：信息不透明及许可泛滥

图为河北唐山的一个阴天，一家钢厂的烟囱在冒烟。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京8月18日 - 作为全球最大温室气体排放国，中国正制定一项全国碳交易制度，但试点市场免费排放许可的泛滥，可能导致其重蹈欧洲碳交易的覆辙。

拥有全球最大碳交易系统的欧盟就经历了价格崩盘，损害了公信力。当时，全球金融危机导致需求锐减，进而抑制污染水平，同时欧盟也发放了过多排放许可。

15位交易商、经纪商和顾问向路透表示，中国去年建立的大多试点市场都充斥着许可超发，除了部分领域供应不足，如北京部分市场和上海发电行业。

若试点市场失败，将打击碳排放市场用作减排手段的公信力，并令人质疑中国政府建立全国市场的计划。该计划也是中国气候变化政策的重点。

根据中国的试点计划，企业向政府上交排放许可，以交换将排放的每吨二氧化碳。大多许可都是免费获得，但如果企业超出配额，就必须在市场买入更多许可。

**排放许可交易创新低**

在所有经营试点计划的区域政府中，没有一个公布取得排放许可企业去年的碳排估计数据，以及有没有碳排放量与许可发出数量的对照数据。

他们已经公布的是已经发出的许可数量概略数字，从广东的3.5亿到深圳的约3,300万不等。

尚未有2014年发出许可数量、以及与去年相较是增加还是减少的资料。

不过产业消息人士，各地方政府正面对北京当局让这些计划开始运转的压力，同时据传他们已经发出过多的许可好让所有产业都能参与，恐将导致他们丧失实际控制排放的能力。

“他们给出的许可多过于企业的需求，”一名交易商表示，他所属公司在多个市场相当活络；他不愿具名，因在中国评论此事有其敏感性。

要求北京、广东、上海、深圳及天津等地市场运营商置评的要求皆未获得回应。

然而在近期合规期限将届之际需求疲弱，广东及天津等地许可价格跌至记录低点，反映出许可可能过度发放的问题。

就在数周之内，广东许可价格从60元人民币跌掉近三分之一至41.50元人民币,天津许可价格则是从42元人民币跌至19元。

由于9月中国将发行首波的国内碳抵消额，许可届时将进一步增加，情况可能更加恶化。这些碳抵消额将发放给那些可以降低排放的计画，例如建立风力发电厂等。

**天津**

天津方面已经承认，2013年可能发放了过多的许可，2014年则计画减少发放数量，不过参与当地许可发放流程的一名专家表示，尚未决定最终的发放数量。

“今年发放数量会减少，特别是钢铁行业，”该名专家表示，他要求不具名，因他的聘任何约中签有保密条款。

他说天津政府去年发放过多许可，有部分是为了缓和当地产业情绪。

试点地区的官员多将重点放在确保排放企业依循规定，而数据显示已经大致达成此一目的。

不过拒绝公布资料恐损及改善这些计划的种种努力，因为愿意加入基本面因素不明的交易商及银行业者寥寥可数。

一名驻北京的交易商表示，他在要求资料时被告知在试运行期间不会有任何数据公布。

“我问他们，那我们要怎样才能预测价格？我们怎么有办法预测供需状况。但他们说目前这不是他们关切重点。”(完)

(编译 朱晓军/张明钧; 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。