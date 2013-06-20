中国启动碳交易为达成全球气候协议带来希望--世行行长

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦6月20日 - 世界银行行长金墉周三称，中国启动碳交易计划的努力是“令人鼓舞”的迹象，说明各国有希望在2015年之前达成一份对抗气候变暖的全球性协议。
“中国一直在积极推动本国碳市场，这是振奋人心的迹象，说明达成全球性协议存在可能性，”金墉在汤森路透于伦敦举办的一场活动上表示。
深圳市本周启动碳排放许可交易，在中国七个试点地区中最先行动。
“如果我们能让欧洲、美国和中国对碳价达成一致…那么投资活动将变成低碳型，最终我们将拥有帮助对抗气候变化的市场机制。”金墉说。(完)
(编译 隋芬; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。