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气候环境 | 2013年 6月 20日 星期四 15:33 BJT

中国启动碳交易为达成全球气候协议带来希望--世行行长

路透伦敦6月20日 - 世界银行行长金墉周三称，中国启动碳交易计划的努力是“令人鼓舞”的迹象，说明各国有希望在2015年之前达成一份对抗气候变暖的全球性协议。

“中国一直在积极推动本国碳市场，这是振奋人心的迹象，说明达成全球性协议存在可能性，”金墉在汤森路透于伦敦举办的一场活动上表示。

深圳市本周启动碳排放许可交易，在中国七个试点地区中最先行动。

“如果我们能让欧洲、美国和中国对碳价达成一致…那么投资活动将变成低碳型，最终我们将拥有帮助对抗气候变化的市场机制。”金墉说。(完)

(编译 隋芬; 审校 张涛)

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