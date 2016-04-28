中国海航旅游集团将收购卡尔森酒店集团

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月28日 - 海航集团旗下海航旅游集团周三晚间在一份联合声明中称，该公司已达成协议，收购卡尔森酒店集团(Carlson Hotels)。后者旗下拥有丽笙连锁酒店。
海航旅游将收购卡尔森100%股权，金额没有透露，其中包括后者持有的Rezidor Hotel Group AB的51.3%多数股权。
海航旅游首席执行官白海波表示，依靠丽笙这一知名品牌，可帮助公司在美国市场站稳脚跟，并在全球拓展酒店业务。
卡尔森拥有1,400家酒店，遍及全球115个国家和地区，员工总人数约为9万名。
两家公司在声明中称，这宗交易完成后，海航需要决定是否通过出售将所持有的Rezidor Hotel Group股权比例降至30%以下，否则必须以公开方式购买其余的48.7%股份。
与卡尔森的协议还需得到监管机构的批准，如果顺利预计可在2016年下半年完成交易。(完)
(编译 郑茵 审校 孙国玉/于春红)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。