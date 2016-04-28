中国海航旅游集团将收购卡尔森酒店集团

路透上海4月28日 - 海航集团旗下海航旅游集团周三晚间在一份联合声明中称，该公司已达成协议，收购卡尔森酒店集团(Carlson Hotels)。后者旗下拥有丽笙连锁酒店。

海航旅游将收购卡尔森100%股权，金额没有透露，其中包括后者持有的Rezidor Hotel Group AB的51.3%多数股权。

海航旅游首席执行官白海波表示，依靠丽笙这一知名品牌，可帮助公司在美国市场站稳脚跟，并在全球拓展酒店业务。

卡尔森拥有1,400家酒店，遍及全球115个国家和地区，员工总人数约为9万名。

两家公司在声明中称，这宗交易完成后，海航需要决定是否通过出售将所持有的Rezidor Hotel Group股权比例降至30%以下，否则必须以公开方式购买其余的48.7%股份。

与卡尔森的协议还需得到监管机构的批准，如果顺利预计可在2016年下半年完成交易。(完)