华晨有意在意大利兴建工厂--意总理

外国汽车厂商预计中国将成为电动汽车开发的核心
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
路透罗马8月14日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)表示，中国汽车制造商华晨中国汽车控股(1114.HK)已表示有兴趣在意大利开一间工厂。
伦齐在访问西西里Termini Imerese镇时对记者表示，政府最近在访华期间已与华晨建立了联系。Termini Imerese镇原先是一间前菲亚特(Fiat/飞雅特)FIA.MI汽车生产工厂所在地。
“他们表达了意愿，并白纸黑字正式提出在意大利建厂的要求。”伦齐说。“显然还得观察他们是否有后续动作，以及是否要开在Termini Imerese。”
伦齐正设法鼓励外资来意大利。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
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路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。