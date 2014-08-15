华晨有意在意大利兴建工厂--意总理

路透罗马8月14日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)表示，中国汽车制造商华晨中国汽车控股(1114.HK)已表示有兴趣在意大利开一间工厂。

伦齐在访问西西里Termini Imerese镇时对记者表示，政府最近在访华期间已与华晨建立了联系。Termini Imerese镇原先是一间前菲亚特(Fiat/飞雅特)FIA.MI汽车生产工厂所在地。

“他们表达了意愿，并白纸黑字正式提出在意大利建厂的要求。”伦齐说。“显然还得观察他们是否有后续动作，以及是否要开在Termini Imerese。”

伦齐正设法鼓励外资来意大利。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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