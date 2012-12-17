版本:
中国
时事要闻 | 2012年 12月 17日 星期一 10:19 BJT

家乐福因价格欺诈或面临最高8万美元赔款

路透北京12月16日 - 新华社周日报导称，法国超市连锁企业家乐福(CARR.PA)太原长风店因涉嫌价格欺诈可能会面临最高50万元(8.01万美元)的罚款。

报导援引太原市物价局官员宋建虎的话称，家乐福中国区副总裁戴玮已就“价格欺诈”一事致歉，并同意接受太原市物价局的罚款处罚。

同时，该店存在“使用误导性语言文字”、“标价签标示的产地、规格与实际不符”等问题。

路透无法联系到家乐福管理人员置评。新华社援引家乐福的书面声明称，此事只是一起个案，并非有意为之。

新华社援引戴玮的说法称，家乐福将强化在太原两分店的管理。报道还称，那些需要对价格欺诈行为负责的员工将受到严厉处分。

家乐福太原公关经理乔旭东上周对路透表示，太原市物价局正对此展开调查，但否认超市故意，称尚未得出正式结论。

他表示，该店正积极配合物价局的调查，将彻底调查此事。但他也指出，对于一家销售数千种产品的企业而言，无法保证不出任何差错，不出错是不现实的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐