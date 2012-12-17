家乐福因价格欺诈或面临最高8万美元赔款

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京12月16日 - 新华社周日报导称，法国超市连锁企业家乐福(CARR.PA)太原长风店因涉嫌价格欺诈可能会面临最高50万元(8.01万美元)的罚款。
报导援引太原市物价局官员宋建虎的话称，家乐福中国区副总裁戴玮已就“价格欺诈”一事致歉，并同意接受太原市物价局的罚款处罚。
同时，该店存在“使用误导性语言文字”、“标价签标示的产地、规格与实际不符”等问题。
路透无法联系到家乐福管理人员置评。新华社援引家乐福的书面声明称，此事只是一起个案，并非有意为之。
新华社援引戴玮的说法称，家乐福将强化在太原两分店的管理。报道还称，那些需要对价格欺诈行为负责的员工将受到严厉处分。
家乐福太原公关经理乔旭东上周对路透表示，太原市物价局正对此展开调查，但否认超市故意，称尚未得出正式结论。
他表示，该店正积极配合物价局的调查，将彻底调查此事。但他也指出，对于一家销售数千种产品的企业而言，无法保证不出任何差错，不出错是不现实的。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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