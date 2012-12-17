家乐福因价格欺诈或面临最高8万美元赔款

路透无法联系到家乐福管理人员置评。新华社援引家乐福的书面声明称，此事只是一起个案，并非有意为之。

新华社援引戴玮的说法称，家乐福将强化在太原两分店的管理。报道还称，那些需要对价格欺诈行为负责的员工将受到严厉处分。

他表示，该店正积极配合物价局的调查，将彻底调查此事。但他也指出，对于一家销售数千种产品的企业而言，无法保证不出任何差错，不出错是不现实的。（完）