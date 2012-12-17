家乐福因价格欺诈或面临最高8万美元赔款

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月16日 - 新华社周日报导称，法国超市连锁企业家乐福 太原长风店因涉嫌价格欺诈可能会面临最高50万元(8.01万美元)的罚款。
报导援引太原市物价局官员宋建虎的话称，家乐福中国区副总裁戴玮已就“价格欺诈”一事致歉，并同意接受太原市物价局的罚款处罚。
同时，该店存在“使用误导性语言文字”、“标价签标示的产地、规格与实际不符”等问题。
路透无法联系到家乐福管理人员置评。新华社援引家乐福的书面声明称，此事只是一起个案，并非有意为之。
新华社援引戴玮的说法称，家乐福将强化在太原两分店的管理。报道还称，那些需要对价格欺诈行为负责的员工将受到严厉处分。
家乐福太原公关经理乔旭东上周对路透表示，太原市物价局正对此展开调查，但否认超市故意，称尚未得出正式结论。
他表示，该店正积极配合物价局的调查，将彻底调查此事。但他也指出，对于一家销售数千种产品的企业而言，无法保证不出任何差错，不出错是不现实的。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。