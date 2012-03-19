郑州家乐福超市被停业整顿

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月19日电---一名当地政府官员周一表示，郑州市工商局已责令家乐福在当地的一家超市进行停业整顿。
此前，官方媒体报导称，河南省郑州市家乐福超市花园店涉嫌以次充好并销售过期食品。
当地一名工商部门的官员接受路透电话采访时表示：“根据消费者权益保护法，我们於3月18日已责成家乐福超市花园店停业整顿。超市在经过整顿之後，需向工商部门提出申请，并经检查合格後才可以重新挂牌营业。”
但她未给出进一步的细节。
周一，路透多次致电家乐福中国办公室，电话均无人接听。
家乐福中国早些时候在其中文官网上就此事件致歉，称正迅速采取措施解决这一食品安全问题。
家乐福的声明称：“家乐福对报导的河南花园店严重违规操作生鲜类产品问题高度重视，在此向消费者表示最诚挚的歉意。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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