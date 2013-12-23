辽宁舰亮相南海 传递出怎样的军事和政治信号？

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透香港/北京12月20日（记者 Greg Torode/Megha Rajagopalan） -媒体报道称本月一艘中国舰艇与美国导弹巡洋舰在南海险些相撞，当时这艘中国舰艇正在为中国第一艘航空母舰辽宁舰护航。辽宁舰此次在南海演练，无论从军事和政治角度均具重大意义。
军方人士和分析人士指出，这不仅是中国第一次派遣航空母舰进入南海，也是辽宁舰首次像美国航母那样动用打击群舰艇编队护航。
前澳大利亚政府战略分析师暨智库科科达基金会（Kokoda Foundation）创始人巴比吉（Ross Babbage）说：“这攸关中国的海军力量，但也有明确的政治涵义。”
“中国派航空母舰进入南海，是向该地区展示其大国地位，而美国作出回应，传递的信号是‘别忘了，我们还在这里，我们仍然是最强大的力量’。”
美国海军称，12月5日，一艘中国军舰靠近在国际水域航行的“考本斯”号，后者采取了避让行动。美国国防部长哈格尔称中方军舰的行为“不负责任”。
中国官媒称，当时中方军舰已向“考本斯”号发出警告信号，但“考本斯”号故意对辽宁舰进行监视。
辽宁舰此次在南海执行科研试验和训练任务，将于1月3日结束。辽宁舰 是中国海军力量增强的一个象征。
20年来中国军费开支呈两位数增长，中国计划打造真正意义上的“深海海军”，能保卫中国不断扩大的经济利益，以及在南海和东海等地区的主权诉求。
航母打击群是中国海军建设的核心，而辽宁舰成功完成任务，正是中国逐步部署自造航空母舰的第一步。
军事分析人士称中国自造航空母舰项目已进入先期建造阶段，但目前并无确凿证明表明江南造船已铺设航母龙骨。
中国的航母计划属于国家机密。
中外关注焦点都是辽宁舰对航母项目的核心要素掌握得如何。这不仅意味着要完成飞机在甲板起降任务，还涉及航母部署、保卫和供给所需的海军战略和理论。
上月美国“乔治·华盛顿号”航母在南海执行任务时，一名美国军官在航母上对路透说：“航母是非常艰难、复杂与昂贵的。”
“我们用了许多许多年才把这事做好，并且现在仍在继续努力。中国则几乎是从头开始。”
辽宁舰此次在南海是首次在开放水域与打击群舰队一起演练，这次舰队由驱逐舰“沈阳舰”和“石家庄舰”，以及导弹护卫舰“烟台舰”和“潍坊舰”组成。据中国媒体报道，辽宁舰将使用三亚的一个海军基地，该基地有专为该航母打造的码头。
区域外交武官称，从三亚的设施看，辽宁舰未来将定期造访南海。三亚还有核潜艇基地，核潜艇在需要时可用于保护航母。
但中国分析人士以及一些官媒则淡化对该航母的预期。
复旦大学国际问题研究院副院长沈丁立称，辽宁舰将用于训练而非作战。
他称，美国在这方面大可以放轻松，未来50年都可高枕无忧。
《中国青年报》评论文章则指出了辽宁舰的五大弱点。
评论文章指出，这次辽宁舰所组成的航母编队，还不是真正意义上具有完全作战功能的航母编队，只能称得上是航母编队的“雏形”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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