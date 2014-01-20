高官称中国在建第二艘航母--报道

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透北京1月19日 -中国内地和香港媒体周日报道称，中国在建造第二艘航空母舰，预计工期六年，未来中国将拥有至少四艘航母。
在经历20年军费支出呈双位数上涨后，中国计划打造蓝水海军，以扞卫中国日增的经济利益，以及在南海和东海的领土主权。
中国第一艘航母辽宁舰一直被视为中国海军力量增强的象征。
据中国多家新闻网站报道，辽宁省委书记王珉透露，中国第二艘航母正在大连建造。
据报道，王珉在省人大一个会议上透露，预计建造工期为六年，未来中国将至少拥有四艘航母。
网上部分相关报道的链接已经打不开。香港《南华早报》援引未具名军方消息人士的话称，这可能因为中国政府欲对此事保持低调，或因王珉不是公开这个消息的合适人物。
中国国防部未对路透置评请求予以回应。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。