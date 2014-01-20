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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:48 BJT

高官称中国在建第二艘航母--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月19日 - 中国内地和香港媒体周日报导称，中国在建造第二艘航空母舰，预计工期六年，未来中国将拥有至少四艘航母。

在经历20年军费支出呈双位数上涨后，中国计划打造蓝水海军，以扞卫中国日增的经济利益，以及在南海和东海的领土主权。

中国第一艘航母辽宁舰一直被视为中国海军力量增强的象征。

据中国多家新闻网站报导，辽宁省委书记王珉透露，中国第二艘航母正在大连建造。

据报导，王珉在省人大一个会议上透露，预计建造工期为六年，未来中国将至少拥有四艘航母。

网上部分相关报导的链接已经打不开。香港《南华早报》援引未具名军方消息人士的话称，这可能因为中国政府欲对此事保持低调，或因王珉不是公开这个消息的合适人物。

中国国防部未对路透置评请求予以回应。（完）

编译：王琛 发稿：程芳
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