博客：辽宁舰亮相南海 传递出怎样的军事和政治信号？

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Greg Torode/Megha Rajagopalan
媒体报道称本月一艘中国舰艇与美国导弹巡洋舰在南海险些相撞，当时这艘中国舰艇正在为中国第一艘航空母舰辽宁舰护航。辽宁舰此次在南海演练，无论从军事和政治角度均具重大意义。
军方人士和分析人士指出，这不仅是中国第一次派遣航空母舰进入南海，也是辽宁舰首次像美国航母那样动用打击群舰艇编队护航。
前澳大利亚政府战略分析师暨智库科科达基金会（Kokoda Foundation）创始人巴比吉（RossBabbage）说：“这攸关中国的海军力量，但也有明确的政治涵义。”
“中国派航空母舰进入南海，是向该地区展示其大国地位，而美国作出回应，传递的信号是‘别忘了，我们还在这里，我们仍然是最强大的力量’。”
美国海军称，12月5日，一艘中国军舰靠近在国际水域航行的“考本斯”号，后者采取了避让行动。美国国防部长哈格尔称中方军舰的行为“不负责任”。
中国官媒称，当时中方军舰已向“考本斯”号发出警告信号，但“考本斯”号故意对辽宁舰进行监视。
辽宁舰此次在南海执行科研试验和训练任务，将于1月3日结束。辽宁舰 是中国海军力量增强的一个象征。
20年来中国军费开支呈两位数增长，中国计划打造真正意义上的“深海海军”，能保卫中国不断扩大的经济利益，以及在南海和东海等地区的主权诉求。
航母打击群是中国海军建设的核心，而辽宁舰成功完成任务，正是中国逐步部署自造航空母舰的第一步。
军事分析人士称中国自造航空母舰项目已进入先期建造阶段，但目前并无确凿证明表明江南造船已铺设航母龙骨。
中国的航母计划属于国家机密。
中外关注焦点都是辽宁舰对航母项目的核心要素掌握得如何。这不仅意味着要完成飞机在甲板起降任务，还涉及航母部署、保卫和供给所需的海军战略和理论。
上月美国“乔治·华盛顿号”航母在南海执行任务时，一名美国军官在航母上对路透说：“航母是非常艰难、复杂与昂贵的。”
“我们用了许多许多年才把这事做好，并且现在仍在继续努力。中国则几乎是从头开始。”
辽宁舰此次在南海是首次在开放水域与打击群舰队一起演练，这次舰队由驱逐舰“沈阳舰”和“石家庄舰”，以及导弹护卫舰“烟台舰”和“潍坊舰”组成。据中国媒体报道，辽宁舰将使用三亚的一个海军基地，该基地有专为该航母打造的码头。
区域外交武官称，从三亚的设施看，辽宁舰未来将定期造访南海。三亚还有核潜艇基地，核潜艇在需要时可用于保护航母。
但中国分析人士以及一些官媒则淡化对该航母的预期。
复旦大学国际问题研究院副院长沈丁立称，辽宁舰将用于训练而非作战。
他称，美国在这方面大可以放轻松，未来50年都可高枕无忧。
《中国青年报》评论文章则指出了辽宁舰的五大弱点。
评论文章指出，这次辽宁舰所组成的航母编队，还不是真正意义上具有完全作战功能的航母编队，只能称得上是航母编队的“雏形”。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
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