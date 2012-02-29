工信部将在山西、上海和陕西开展甲醇汽车试

路透北京2月29日电---中国工业和信息化部有关负责人周二称,将在山西省、上海市和陕西省开展甲醇汽车试点工作,严格按照限定地域、限定燃料、限定用车的原则推进.

新华社援引工信部有关负责人称,经过2-3年试点工作,要完成对高比例甲醇汽车适用性、可靠性、经济性、安全性、环保性评价.

同时,明确甲醇汽车产品相关技术规范,制定主要标准,建立甲醇汽车相关标准体系;提出高比例甲醇汽车替代燃料相关配套基础设施改造、建设和管理规范;研究提出甲醇汽车产业政策建议.

"从近期看,甲醇作为车用替代燃料是中国替代汽油和柴油的一种选择,从中远期看,甲醇作为车用替代燃料对中国能源安全也具有战略意义."该负责人称.

报导称,中国甲醇汽车应用实践多年,已形成了从技术到产业化以及配套基础设施建设条件.

针对中国汽车工业快速发展及日趋紧张的石油供给形势和严峻的节能减排形势,工信部从2009年起启动了甲醇汽车相关研究工作,重点开展了高比例甲醇燃料替代汽油、柴油研究.

并组织专题研究组对甲醇汽车所涉及的能源、环保、安全、技术、经济等问题进行了综合研究,委托有关机构进行了甲醇燃料与汽油、柴油、乙醇 汽油的排放检测对比实验,开展了甲醇汽车安全性评价,提出了甲醇汽车产品技术要求.(完)