中国自主品牌新车质量跃升 缩小与国际品牌差距

2010年12月20日资料图片，在广州车展上拍摄到的广汽E-TRUMPCHI。 REUTERS/Tyrone Siu

路透上海10月31日（记者 沈一鸣/Norihiko Shirouzu） - J.D.Power亚太公司周四发布2013年中国新车质量研究报告，广汽乘用车公司获得优于行业平均水平的评分，表明中国自主品牌在新车质量方面大幅缩小了与国际品牌之间的差距。

根据该研究报告，广汽乘用车旗下自主品牌传祺系列轿车每百辆车的问题数（PP100）为97。这好于119的行业平均水平，亦优于通用汽车(GM.N)旗下的别克和雪佛兰、福特、日产和本田等品牌。

上述分数越低表明问题发生率越低，质量也越高；分数超过100表明每辆车存在多个问题。

中国自主品牌启辰、荣威和纳智捷的表现亦优于行业平均水平，去年J.D.Power在研究报告中开始纳入中国自主品牌时，没有一家取得上述优异表现。

启辰是日产(7201.T)在华合资企业为中国市场开发的自主品牌，荣威是上汽集团(600104.SS)利用收购英国罗孚汽车所获技术开发的品牌。

J.D.Power亚太公司中国区副总裁兼董事总经理梅松林博士在声明中指出，“2013年自主品牌在新车质量方面取得了巨大进步。”

包括上汽集团、广汽乘用车和一汽轿车(000800.SZ)在内的中国汽车制造商利用从国外企业学到或收购的技术，加快自主品牌开发。

但是，尽管如此，外资品牌仍在上述研究报告占据了领先位置。丰田汽车(7203.T)旗下的雷克萨斯和戴姆勒(DAIGn.DE)麾下的梅赛德斯-奔驰在品牌排名中并列第一，PP100仅为52，紧随其后的分别是日本富士重工(7270.T)旗下的斯巴鲁、大众和宝马品牌。

J.D.Power亚太公司中国新车质量研究已经进入第14个年头。这项研究衡量新车车主购车后2-6个月内经历的问题，受访车主随机挑选。

新车质量的综合得分以每百辆车的问题数（PP100）来衡量，包括车主报告的设计缺陷、故障或无法操作问题。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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