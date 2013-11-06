明年北京购车摇号指标缩水近四成

路透上海11月5日 - 北京市政务门户网站公告称，明年北京小汽车摇号指标将缩水近四成，以控制机动车排放污染。

根据11月4日发布的《北京市2013-2017年机动车排放污染控制工作方案》任务分解表，新能源车获得的支持增大，并可能促使外资车企加大努力推动二三线城市业务增长。

就在上个月，哈尔滨遭遇严重污染天气，致使学校停课、机场关闭，部分公共交通线路停运。

根据任务分解表，从明年起的未来四年，北京市每年24万个的小汽车摇号指标将变为15万个。

这意味着在2014-2017年期间，北京新车销量将被限制在60万辆，还赶不上2010年一年的新车销量。

与此同时，未来四年内，新能源车的指标年配比数逐年递增，分别为2万个、3万个、6万个和6万个。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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