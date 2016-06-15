去年底中国债务总额168.48万亿 全社会杠杆率249%--社科院

路透北京6月15日 - 中国债务率一直是全球关注的焦点。中国社科院国家金融与发展实验室研究报告称，截至2015年底，中国债务总额168.48万亿元人民币，全社会杠杆率249%。

中国社科院国家金融与发展实验室理事长李扬周三在国新办举行的新闻发布会上称，中国政府的债务处在可控范围内，中国有足够的资财来应对债务风险，不存在债务危机。

“中国发生债务危机是小概率事件。进一步说，即便出现大规模的债务违约，中国也有足够的资财，在不对国民经济造成较大负面冲击的条件下予以妥善处理。”李扬称。

他表示，根据研究，在中国债务结构上，居民部门债务率在40%左右，金融部门债务率约为21%，政府部门债务率约为40%，但如果考虑到一些融资平台债务及或有债务，政府部门债务率会有较大幅度上升，达到57%。

非金融企业部门的问题比较突出，其债务率高达131%，如果把融资平台债务加进来（这部分与政府债务有重叠），非金融企业部门债务率高达156%。

李扬表示，中国政府的债务处于可控范围内，截至2015年末，纳入预算管理的中央政府债务10.66万亿元，地方政府债务16万亿元，合计政府债务26.66万亿元，占GDP比重39.4%，以更宽的口径估算，政府债务水平达到56.8%，仍低于欧盟60%的预警线，也低于当前主要市场经济国家和新兴市场国家水平。

关于地方政府债务问题，李扬表示，2015年底地方政府债务占GDP比重为24%，应属不高的水平。以国际通用的债务率（债务余额/综合财力）指标来衡量，2015年地方政府债务率89.2%，低于国际通行警戒值。

“虽然中国债务风险可控，但债务问题必须警惕。中国企业债务风险主要集中在国企部门，这又与银行和政府部门相联，一旦发生债务问题易引发系统性风险。因此解决中国的债务问题必须要统一全盘考虑。”李扬称。

**结合资产分析中国不存在债务危机**

李扬表示，根据分析，按宽口径匡算，2014年中国主权资产总计227.3万亿元，主权负债124万亿元，资产净值为103.3万亿。按窄口径匡算，即扣除行政事业单位国有资产(13.4万亿元)，并以2014年的土地出让金（4万亿元）替代当年的国土资源性资产（65.4万亿元），中国的主权资产将由227.3万亿元减少到152.5万亿元。由此窄口径的主权资产净值为28.5万亿元。

给合资产负债表分析，不难看出中国债务问题有两大特点：第一中国是有高储蓄的国家，这种状况导致两个结果，一方面每年要有相当于GDP的50%的储蓄需要转化为投资，同时中国又是个金融欠发达的国家，因此储蓄向投资的转换大多会形成债务。另一方面高储蓄也为中国解决债务问题提供了缓冲。

第二个特点是中国各级政府借债主要是为了投资，因此与巨额债务对应，中国地方政府掌握了大量优质资产，这些资产形成了未来偿债的可靠保障，也大大降低了中国发生债务危机的可能性。

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周二对中国不断攀升的债务负担风险发出警告，称中国企业债务虽仍可控，但数额庞大且快速增长。为避免今后出现严重问题，解决企业债务问题已经势在必行。需要硬化预算约束（特别是对国有企业），对薄弱企业进行重组或破产清算，确认和分配损失，处理相关的社会成本，并便利市场准入。（完）