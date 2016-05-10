维持今年中国经济增速6.6-6.8%预估不变 着力推动供给侧改革--社科院

路透北京5月10日 - 中国社科院周二发布2016年中国经济蓝皮书春季号指出，尽管中国经济仍面临下行压力，但持续增长的基础未变，且有政策配合支持，今年增速预计在6.6-6.8%，与去年底社科院的预测一致。

报告并称，实现2016年经济增长的预期目标，除了积极财政政策要加大力度，稳健货币政策要更加灵活适度，中国还要着力推动供给侧结构性改革，释放经济增长新动能。

“2016年，中国经济依然面临着结构性减速压力，克服经济下行压力对于保民生、防风险十分必要，宏观政策需要提供一个比较宽松的政策环境。积极财政政策需兼顾需求侧和供给侧管理的平衡。”蓝皮书指出。

报告指出，今年房地产固定资产投资显示触底企稳迹象，全社会固定资产投资名义增速预计在9.4%，较去年的9.8%有所下降；消费将延续上年平稳增长态势，预计名义增长10.1%，最终消费率料在52.9%，连续六年上涨。

今年物价将保持温和上涨，居民消费价格指数（CPI）同比增速料为1.8%，工业品出厂价格指数（PPI）则预计下降4.1%，去年底的社科院经济蓝皮书对两者的预估分别为2.1%和-3.7%。对于外贸，其预计进出口均仍是负增长，出口下降4.5%，进口则降4.9%，货物贸易顺差预计在5,741亿美元。

**经济持续增长基础未变**

蓝皮书指出，尽管中国经济面临下行压力，但经济持续增长的支撑基础和良好条件没有改变；2016年积极财政政策将加大力度，稳健货币政策将更加灵活适度；房地产投资显现触底企稳迹象；以新技术、新产业、新业态、新商业模式为代表的经济增长新动力正在加速形成。

政策方面，在经济存在下行压力时，加大积极财政政策的实施力度仍是宏观调控的重要措施。加大财政支出的逆周期调节力度，加强对公共领域的投资；在地方财政收支压力增大背景下，债务置换是稳增长、防风险的重要举措；通过发行政策性金融债券和推广PPP模式，发挥其他辅助性的财政政策作用。

同时，财政政策还应着力促进中长期供给侧结构性改革，促进经济发展动力顺利转换。减税是供给侧结构性改革的重要举措；充分发挥积极财政政策在促进企业创新中的作用；推进财税体制改革，矫正供需结构错配和要素配置扭曲，提高资源配置效率；用好积极财政政策，促进收入分配调整。

在货币政策上，蓝皮书强调实施结构宽松货币政策和逆周期审慎监管政策。同时提出，如何平衡人民币汇率稳定和外汇储备，是中国在2016年面临的一大挑战。必须避免人民币汇率单向大幅波动隐含的外汇储备成本和风险，同时又要防范外储过快下降隐含的人民币汇率波动的成本和风险。

此外，蓝皮书还强调要着力推动供给侧结构性改革，一要大力发展新经济，推动战略性新兴产业更好更快发展；二要深化供给侧结构性改革，大力促进消费升级和现代服务业发展。

社科院原副院长李扬在发布会上表示，包括中国在内全世界的宏观政策都在向供给侧在转变，都在注重实体经济、结构调整，把各种资源集中到创新里，“问题在实体经济，对策显然就在供给侧，需求侧解决不了，利率都到零了还有什么招数？”

人民日报昨日刊登权威人士访谈指出，中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的；当前及今后一个时期，供给侧是主要矛盾，需求侧起着为解决主要矛盾营造环境的作用，投资扩张只能适度，不能过度。（完）