社科院：2013年中国粮食产量有望“十连增”

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京4月10日 - 中国社会科学院周三发布报告称，2013年中国多数农产品仍会继续增产，粮食总产量或达到6亿吨；但农产品和食品价格仍面临上涨压力，预计今年农产品生产价格将同比上涨约8%。
社科院发布的《中国农村经济形势分析与预测(2013)》(简称“农村绿皮书”)指出，尽管面临气候等不确定性因素和农业生产资料价格上涨等不利因素，但粮食增产积极因素仍然很多，全年粮食总产量达到6亿吨左右的可能性依然很大。
2004年到2012年，中国粮食生产实现“九连增”，去年全国粮食总产量达到5.8957亿吨。绿皮书的预测表明，今年粮食生产存在实现“十连增”的可能性，但粮食增产难度加大和需求不断增长之间的矛盾日益显现。
“未来看粮食需求进一步保持比较快的增长，粮食增产难度越来越大，粮食的进口有可能还会再继续增加。在这样一种情况下，怎样看待国家粮食安全问题，值得我们去研究，”国务院研究室农村司司长郭玮在农村绿皮书发布会上表示。
中国农业部部长韩长赋本周稍早称，中国粮食安全有保障，主要农产品供给充足；未来将立足国内，保证中国的粮食安全，并力争今年实现第十个丰收年。
**农产品价格上涨压力犹存**
农村绿皮书指出，国内农产品供求偏紧，进口农产品价格高位波动、成本上升、风险加大，都将加大农产品和食品价格上涨压力，部分农产品生产和食品消费价格可能会明显上涨。
报告预计，2013年农产品生产价格同比涨幅约8%，粮食生产价格料上涨约9%。今年食品消费价格料比上年预期上涨7%，其中粮食消费价格上涨8%。
“2013年粮食供求关系宽松理应会带来粮食市场价格的下跌，但由于小麦和稻谷最低收购价的提高，以及政策性收购的作用，粮食价格下跌的可能性会下降，”报告指出。
中国国家统计局周二公布数据显示，中国一季度居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，其中3月CPI同比涨幅由上个月创下的10个月高位回落至2.1%，并低于市场预期，预示短期内通胀或不足虑。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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