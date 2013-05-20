今年中国产业竞争力仍将上升--社科院

路透北京5月20日 - 中国社会科学院周一发布产业竞争力报告称，2012年中国产品的国际市场份额和贸易竞争力指数稳中略升，2013年中国产业竞争力仍将处于上升阶段。

报告指出，虽然中国国内面临成本进一步上涨，特别是劳动力成本上涨的压力，但中国劳动力规模仍然庞大，依靠大规模劳动力支撑起来的产业，其比较优势虽然会出现下降，但绝对竞争优势仍然明显。

“2013年发达国家经济增长仍将处于弱势，但出现大幅度下滑的可能性较小，发展中国家经济增长虽然会受到发达国家弱势增长的影响，但其稳定增长的势头不会发生根本改变，东南亚，非洲等地区仍可能实现较快经济增长，这对中国稳定出口增长有利。”报告称。

中国4月贸易数据超出预期，当月进、出口分别同比增长16.8%和14.7%，贸易顺差181.6亿美元；中国一季度出口增长18.4%，进口增长8.4%，外贸顺差达430.7亿美元，而去年同期仅6.7亿美元。

不过，报告也提到，中国产业的技术竞争力不强，部分传统产业竞争优势下降，近年来中国变为弱势的传统优势行业有18类，这些产品的显示性比较优势指数曾大于1，但近五年其显性比较优势指数已少于1。农产品，二高一资（高能耗高污染及资源性）产品正在成为消失的竞争优势行业。

尽管如此，中国近年来也兴起一批新兴的优势行业，主要属于机械设备类和化工类，中国的产业升级仍有较大空间。

在政策建议方面，报告认为要高度重视产业安全问题，虽然中国有新兴优势行业和潜在比较优势的行业，但在一些核心产品上仍然缺乏竞争力，同时也需要实现进口的多元化，避免对部分国家的过度依赖，并把提高县域产业竞争力放到突出位置。

同时要加强对跨国公司垄断行为的监管，加大对发展中国家市场的开拓力度，并协调好国际贸易收支平衡和提升产业竞争力的关系，不能通过人为扭曲的方式，以牺牲通过公平竞争表现出来的产业竞争力为代价。(完)

(发稿 沈燕； 审校 张喜良)

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