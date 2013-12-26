中国社科院：明年应坚持稳中求进的货币政策总基调

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透北京12月26日 -中国社科院周四发布《中国金融发展报告（2014）》建议，2014年的货币政策不宜过度收紧，而应坚持稳中求进的总基调，为中国经济结构调整创造良好的货币融资环境，既不采取明显的刺激性政策，也不采取过度的紧缩政策。
上海证券报报导援引报告称，2014年，全球经济整体形势可望略好于2013年，但仍存在诸多不确定性。在全球经济持续低迷的背景下，中国2014年的宏观调控目标不应定位于追求过高的经济增长率，而应统筹稳增长、调结构和促改革。报告并建议M2增长率目标在14%左右，M1增长率目标9%左右。
“一方面，运用适度的总需求管理政策将经济增长速度稳定在7.5%左右的合理区间之内；另一方面，应大力加强供给管理，激发企业和市场活力，增强创新能力，提升劳动生产率，全面提升经济体系的竞争力。”报告建议。
报告认为，综合历史经验，2014年将广义货币M2增长率目标控制在14%左右、M1增长率目标控制在9%左右、信贷增长率目标控制在14%左右，将能够较好地兼顾经济适度增长（就业增加）与物价稳定，为推进经济结构调整和深化改革提供稳定的宏观环境。
报告提到，上市银行不同行业公司类贷款的资产质量存在着很大差异，不良贷款率最高的前三大行业依次为批发零售业、信息技术服务业和制造业，平均不良贷款率分别为2.6%、2.0%和1.8%。
从目前情况来看，制造业、批发零售业一般是银行贷款投向的主要几大行业，在银行贷款投向上占有相当大的份额。这意味着，当前银行贷款投向的主要行业都面临着相对较高的信用风险，其资产质量情况与其他行业相比令人担忧。值得注意的是，房地产行业的平均不良贷款率仅为0.4%，在各行业中排名靠后。
报告指出，“6·20钱荒”事件实际上是银行间市场流动性偏紧的一个放大镜像，事件后央行又逐渐向市场注入流动性，这意味着央行倒逼机制没能落地，这种市场紧张的局面还将长期存在。
报告预计，2014年的货币市场仍将延续2013年流动性偏紧的局面，短端利率贴近长端利率运行，在季末两者出现倒挂将是常态。主要线索是：宏观基本面长期位于底部，但实体经济运行仍然没有去杠杆。以地方政府债务为例，据估算目前存量约20万亿元，而这些债务无论是正规渠道还是“影子银行”，最终大部分都可归口银行体系。
此外，报告还看多明年中国股市，称2014年股市再次出现1999年“5·19”行情可能性增大。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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