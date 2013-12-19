社科院：一二线城市房价最快明年一季度见顶

路透上海12月19日 -上海证券报周四报导，中国社会科学院昨发布的住房绿皮书《中国住房发展报告（2013-2014）》预测，在2014年，前期上涨过快的国内一、二线城市，房价短线见顶稳中有降，三、四线城市楼市颓势延续。

绿皮书预测，一、二线城市房价最快将在明年第一季度短线见顶，到2014年第四季度前，房价将稳中有降。

对于一、二线城市房价短线将见顶的预测，绿皮书分析直接原因有四：一是房价大幅上涨使住房支付能力下降；二是今年住房销售爆发性增长，自住型住房需求被大量消耗，在限购政策不出现转变的条件下，需求后期增长乏力；三是近两年开发商争抢“地王”预示着后期住房供给将显着增加；四是房价过快上涨的城市政府将面临较大的压力，调控政策全面升级，这些调控政策可以暂时缓解市场恐慌情绪。

绿皮书认为，在以中西部地级市为主体的三、四线城市，住房市场将延续目前的滞销态势，部分城市房价可能步入下跌通道，“鬼城”现象可能扩大。而在几大城市群内的中小城市，仍可能维持相对较好的发展趋势。

“这几年中国的房价上涨，特别是一、二线城市房价上涨，说明靠行政手段控制房价效果有限，且可能短期有效，长期来看还是有问题。”社会科学院学部委员、着名经济学家张卓元说，今后要更多靠经济手段、市场手段去控制房价。

他表示，将来房地产税很可能是地方税里主要的税种之一，这是一个重大的改革举措；建立全社会的房产信用基础数据统一平台，推进部门信息共享也很重要。

对于未来一二线城市房价趋势，市场上仍存在一些争论，例如国际投行摩根大通便持看涨观点。其最新报告预计，若国内住房政策没有明显的变化，明年中国一线城市房价还会上涨10%，二线城市房价上涨5-10%，三线城市房价则与今年持平。

中国国家统计局周三公布了11月份70个城市的房价指数。与上月相比，仅1个城市的新屋价格下跌，3个城市持平，66个城市上涨。一线城市继续居于房价涨幅前列：北京（同比上涨21.1%）、上海（同比上涨21.9%）、广州（同比上涨20.9%）和深圳（同比上涨21.0%）（完）

(发稿 林琦； 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。