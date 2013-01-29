中国资金面进一步宽松的幅度有限--中信证券

路透北京1月29日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，综合考虑财政存款上缴及春节等短期因素,以及经济进一步企稳回升及通胀逐步走高等中长期因素，当前可能是年内流动性最为宽松的时期，未来资金面进一步宽松的幅度有限。

因此，宽松资金面支撑的近期债市在央行SLO（短期流动性调节工具）消息影响逐步释放后，中短期利率产品行情或暂告一段落。而中长期利率品种受金融债等一级市场买盘力量的有力支撑，短期内收益率大幅上行的概率不大。在消息面平稳的情况下，预计短期内利率产品市场将延续小幅震荡的态势。

**汇丰PMI指数继续走高**

1月份汇丰PMI预览值为51.9，在去年12月份51.5终值的基础上继续回升。

从历史数据看，春节前的月份汇丰PMI指数往往偏高，而春节所在的月份则会走低，因此，1月份经济的环比增长可能并不如汇丰PMI数据显示的强劲。

然而，目前较宽松的货币环境有利于内需的持续回暖，经济增速在1季度仍将继续回升。

**1月CPI同比涨幅将有所回落**

从高频数据看，1月份农产品价格涨幅放缓，我们预计1月份CPI食品价格环比涨幅在3%左右，非食品环比将回升至0.2%左右。

结合CPI食品和非食品的预测值，我们预计1月份CPI环比涨幅在1.1%左右，同比涨幅将回落至2.1%左右。

1月份CPI同比涨幅的回落主要受春节错位的影响，2月份CPI同比涨幅将回升至3%左右。

**市场研判和投资策略**

宽松的资金面是支撑近期债市的主要因素。尽管出于稳增长的需要，央行会适度保持银行间市场流动性的宽松，以降低融资成本，此外，外生性流动性的改善也有利于资金面。

然而，短期内，财政存款上缴以及春节期间银行将面临较大的现金走款压力，都可能会对流动性形成一定的影响。

从中长期来看，随着经济的进一步企稳回升，以及通胀的逐步走高，央行保持流动性宽松的意愿也会有所下降，资金利率可能会重新上移。当前可能是年内流动性最为宽松的时期，未来资金面进一步宽松的幅度有限。

因此，在央行宣布采用SLO消息的影响逐步释放之后，中短期利率产品的行情或暂时告一段落，未来收益率继续下行的概率相对有限。而中长期利率品种由于受到来自一级市场的有力支撑，尤其是金融债市场买盘力量相对充足，短期内收益率大幅上行的概率不大。

在消息面平稳的情况下，预计短期内利率产品市场将延续小幅震荡的态势。现券策略方面，建议交易型机构继续对利率产品持轻仓谨慎态度，可对中短期利率产品逐步获利了结，并继续关注一级市场招标中可能存在的博取边际标位的机会。

对配置型机构而言，由于中短期金融债隐含税率已有较为明显的下降，绝对收益率优势正在降低，可开始关注绝对收益率较高的中长期国开及非国开债的配置机会。 (完)

(整理 钟华; 审校 张喜良)

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