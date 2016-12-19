中国社科院预测今年GDP增速料降至约6.7% 明年续放缓至6.5%左右

路透北京12月19日 - 中国社科院周一发布经济蓝皮书预测，2016年中国经济增速在6.7%左右，比上年回落0.2个百分点，继续保持在中高速适当的增长区间；2017年GDP（国内生产总值）增速料进一步放缓至6.5%左右，但通胀压力逐渐显现。

中国网直播蓝皮书发布，根据其模型，预测2017年第一季度至第四季度，中国GDP增速分别为6.5%、6.5%、6.4%、6.4%。预计2017年居民消费价格(CPI)涨幅2.2%，依然处于温和上涨状态；工业生产者出厂价格指数(PPI)涨幅1.6%，由负转正，通胀压力逐渐显现。

报告并预计，中国2017年全社会固定资产投资将达67.1万亿元人民币，名义增长8.9%，实际增长8.7%，整体而言，固定资产投资增速仍在小幅下滑；2017年消费者零售总额将达到36.2万亿元，名义增长9.5%，实际增长8.8%，下降的幅度逐渐收窄。

报告对2016年中国经济形势总的特征概括为：经济增长的速度平稳，波动幅度减少；通缩压力减缓，通胀因素急剧；固定资产投资增速下滑，民间投资基金过高，投资结构分化；居民购房贷款增长过快，企业中长期贷款增速明显下降；国际收支基本平衡，但是外汇储备持续减少，人民币贬值压力增大。

上周五闭幕的中央经济工作会定调中国2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。（完）