博客：中国领导人在改革之路上小心翼翼

记者 药朝清

中国近期的政策行动暗示，对经济的关注点转为相对不痛苦的改革和促进增长相结合，前者显示中国政府推动改革的决心弱于预期。

总理李克强提出细水长流式的改革，避免更加激进的行动，因担忧明显影响中国经济。

政府智囊机构的分析师称，没有理由质疑政府调整经济的承诺--从投资和信贷拉动增长的模式转为更多地依赖消费和创新。

但是中国领导人们明白，他们在走钢丝，今年中国经济表现逊于预期凸显谨慎行事的必要性。改革或能保障未来的增长，但如果力度过大，可能引发经济动荡，迫使中国政府回到刺激经济的老路上。

“政府必须保住增长的底线，同时调整经济。平衡的难度很大。”中央财经大学经济学家贺强指出。

“经济调整不可能一天完成，应该是渐进式改革，而非革命。”

习近平和李克强3月上任以来，就一直在传递改革信号。

上周，新华社援引习近平的说法称，需要“全面深化改革”，但也要处理好“胆子要大和步子要稳的关系”。

中国政府近几周推出一系列小规模动作，分析师称意在迅速支撑经济。

上周，中国政府称将对六百万小微企业免征增值税和营业税、加速铁路投资并向出口商提供更多帮助。

这意味着完全的利率自由化等激进改革目前不会实施，10月举行的十八届三中全会将为未来10年设定经济步伐，也可能包括一些政治改革，届时或能直面改革问题。

在这之前，中国政府将实施一些无争议的改革，这些改革的方向正确，而且可能对增长产生一定的影响，尽管影响不大，但是改革的范围和目标有限。

中国央行本月早些时候取消金融机构贷款利率下限就是个例子。外界表示欢迎，看好此举是取消存款利率下限的前奏，后者要困难的多，需要时间。

中国央行称，需要先建立存款保险制度和进行其他准备后才能放开存款利率下限。经济学家认为，除了要担忧取消存款利率下限会挤压银行利润，还要担忧短期的经济影响。