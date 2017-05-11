中国银协称“一带一路”项目储备丰富 投资未受资本管制政策影响

路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。

他是在国新办新闻发布会上作出上述表述的。他并透露，目前国家开发银行和中国进出口银行在“一带一路”沿线国家及地区的贷款余额已达2,000亿美元，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601398.SS)(1398.HK)等亦有大量投入及多个项目储备。

“我们最近出台的相关监管政策，目的是限制一些投机性的境外投资，比如炒房地产，风险度较大的并购或海外投资，但我们对‘一带一路’建设项目的投资并没有限制，打开的窗户不会关上。”潘光伟称。

中国银行副行长许罗德在同一场合表示，截至目前为主，该行对400多个“一带一路”项目的授信已达680亿美元，今年底预计将超过1,000亿美元，“这说明信贷增长还是比较快的，对正常的、有资金需求的项目，我觉得（资本外流监管政策）影响很小。”

在对“一带一路”项目的投资方面，工商银行副行长张红力称，该行目前已累计支持“一带一路”沿线项目212个，承贷金额674亿美元，同时还拥有3,372亿美元的项目储备。

国开行副行长丁向群则表示，该行在“一带一路”沿线国家和地区有逾500个项目储备，资金需求达到3,500多亿美元，主要集中在基础设施建设、产能合作以及中资企业“走出去”等方面。

**未加重项目所在国财政负担**

有市场人士指出，中国对“一带一路”沿线国家提供的贷款会增加该国的财政负担。对此，丁向群指出，国开行的贷款注重项目的自偿性，主要以项目自身产生的现金流作为还款来源，所以并未增加项目所在国的财政负担。

“我们在自主选择项目的时候，一定是选择能够产生经济效益，并且在经济上具有可行性的项目。到目前为止，绝大部分项目都产生了良好的现金流，还本付息正常。”她称。

她并指出，对于少数主权类客户的贷款，国开行对其财政状况和主权信用等级等方面要求严格，对其授信额度、贷款集中度等有严格的限制，以从源头上控制债务风险。

此外，对于一些重债穷国，国开行对其的贷款均在IMF控制的额度之内，贷款利率、贷款期限等条件也与IMF的要求一致。

进出口银行副行长孙平则表示，该行已建立较完善的国别风险管理体系，对每个国家都设定了债务上限，当贷款接近上限时将会把握放款的节奏，认真评估每一个项目。

“我们在风险控制方面还是比较严格的，我们对防控不良贷款风险还是有信心的。”他称，“贷款都是主权性质的，大面积违约事件不容易发生。”

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。习近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。（完）