农行等五家银行有望率先发优先股--报载

路透上海3月25日 -《中国证券报》周二援引业内人士表示，农业银行(601288.SS)(1288.HK)等四大国有银行及浦发银行(600000.SS)等五家银行有望率先发行优先股，发行规模料超过1,000亿元人民币。

报导称，尽管银行发行优先股仍需等待银监会发布相关的具体实施细则，但各家商业银行的优先股方案早已成型。各家方案虽有所不同，但股息率水平料在6.5%-8%这个区间内。

农业银行相关负责人表示，该行确有发行优先股的计划，但具体条款将在优先股试点管理办法发布后进行调整。考虑到公开发行必须付固定股息，但未来利率走势很难判断，所以该行比较倾向于浮动股息，采取非公开发行方式，规模不超过800亿元。

该负责人还表示，该行发行优先股的主要目的是补充一级资本，也能打消市场对该行是否会从二级市场融资的顾虑，预计对该行股票估值有一定的帮助。

目前来看，市场对于农行和浦发等上市银行开展优先股试点预期最高。浦发银行对此回应称，目前该行还要等待银监会等有关部门的配套政策，暂无新动向。

多位券商人士表示，中国上市银行一级资本缺口在未来5年内将逐渐显现，优先股的推出在很大程度上可以缓解上市银行资本补充的压力。据广发证券银行业分析师沐华测算，在未来五年内，中国上市银行的一级资本缺口趋近3,000亿元。其中，平安银行(000001.SZ)、农行、民生(600016.SS)(1988.HK)、兴业(601166.SS)、华夏(600015.SS)、浦发银行的资本缺口相对较大。

券商分析人士还指出，优先股的优先特性和稳定股息率特性保障了投资回报的相对稳定，且投资风险低于普通股，但优先股不参与剩余利润分配，流动性较差，投资者很难在短期内通过股价变动获益。由于优先股独特的风险收益特性，一般来说，优先股股息回报率高于普通股和债券，较为适合长期投资者。

“7%、8%的收益率对于私募这些资金没有太大吸引力，银行优先股最大的‘玩家’是社保基金、保险资金。”几位参与银行优先股试点方案的人士透露，虽然尚未进入询价阶段，但是社保基金、保险资金这些“大头”对于优先股已经表现出了强烈的兴趣，因为这7%-8%相当于是无风险收益。

不过，如果想要最大程度的吸引长期资金，仍需完善相关配套政策。比如，企业投资优先股获得的股息、红利等投资收益，符合税法规定条件的，可以作为企业免税收入；全国社会保障基金、企业年金投资优先股的比例不受现行证券品种投资比例的限制等。

中国证监会上周五发布优先股试点管理办法。该办法指出，上证50指数成份股等三类上市公司可公开先行优先股，但上市公司将严格限制发行可换股的优先股，仅商业银行可以非公开发行在触发事件发生时可强制转换为普通股的优先股。证监会将与银监会联合发文，对优先股强制转换为普通股涉及的有关事项，提出具体监管要求。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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