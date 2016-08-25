交通银行称董事会批准分拆交银国际在香港上市

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月25日 - 中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四宣布，董事会批准分拆其全资附属公司交银国际在香港主板上市，预计首次公开招股（IPO）发售规模将不超过发行后总股本的约28%（全数行使超额配股权后）。
交行的声明称，交银国际的IPO具体时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况决定，集资所得将用于发展投资银行、证券经纪、资产管理、投融资等主要业务。
此项董事会决议的有效期为18个月，而分拆方案须取得香港联交所和其他相关监管部门核准。
交行表示，就分拆交银国际境外上市，将向该行现有股东提供交银国际发行新股的保证配额。由于目前向A股股东提供交银国际发行新股的保证配额存在法律和政策等方面的障碍，故交行仅向现有H股股东提供保证配额。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。