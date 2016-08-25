交通银行称董事会批准分拆交银国际在香港上市

路透香港8月25日 - 中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四宣布，董事会批准分拆其全资附属公司交银国际在香港主板上市，预计首次公开招股（IPO）发售规模将不超过发行后总股本的约28%（全数行使超额配股权后）。

交行的声明称，交银国际的IPO具体时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况决定，集资所得将用于发展投资银行、证券经纪、资产管理、投融资等主要业务。

此项董事会决议的有效期为18个月，而分拆方案须取得香港联交所和其他相关监管部门核准。

交行表示，就分拆交银国际境外上市，将向该行现有股东提供交银国际发行新股的保证配额。由于目前向A股股东提供交银国际发行新股的保证配额存在法律和政策等方面的障碍，故交行仅向现有H股股东提供保证配额。（完）

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